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حركة مصرية تُعلن جمع آلاف التوقيعات لرفض بقاء السيسي بعد دورتي حكم

حركة مصرية تُعلن جمع آلاف التوقيعات لرفض بقاء السيسي بعد دورتي حكم
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة مصرية معارضة، أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية، الرافضة لمقترح تعديل الدستور، بعد أيام من إطلاق حملة توقيعات.

وقالت (الحركة المدنية الديمقراطية)، وهي حركة معارضة تأسست في 2017، وتضم أحزابا يسارية وليبرالية: إنها جمعت 11 ألفاً و122 توقيعاً بعد 48 ساعة فقط من إطلاق حملة "لا للمساس بالدستور"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وجددت الحركة دعوتها، المصريين، إلى المشاركة بالتوقيع على رفض التعديلات، قائلة: "معاً نستطيع التصدي للعبث بدستور البلاد، والتمسك بحقنا في تداول السلطة ومحاسبة المسؤولين وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة".

وتقول حملة (لا لتعديل الدستور) إن الموقعين عليها "يرون أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة الهدف النهائي منها تمكين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، بالمخالفة للدستور الحالي"، وفق تعبيرها.

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