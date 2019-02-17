قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب

رام الله - دنيا الوطندانت قطر، هجومًا مسلحًا استهدف حاجزاً للجيش في محافظة شمال سيناء، صباح أمس السبت؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكرياً من الجيش المصري.وقال بيان للخارجية القطرية: إن الدوحة "تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم".وجددت الخارجية في البيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".كما عبرت عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل"، وفق البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).