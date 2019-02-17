شؤون فلسطينية

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عدة مناطق بالضفة وسلمت ثلاثة شبان، استدعاءات لمراجعة مخابرات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم الجلزون، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما تم اقتحام قرية أبو قش شمال رام الله.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمّان شرق نابلس، وداهمت إحدى البنايات السكنية قبيل انسحابها.

واستدعت مخابرات الاحتلال للتحقيق كلاً من: الأسيرين المحررين الشقيقين صالح، وصلاح عواد جواريش، وحمزة إسماعيل المصري من بيت لحم.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر أنس إسماعيل عبيات (27 عاماً) أثناء مروره على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم.

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