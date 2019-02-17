دولي

اليابان تُرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

اليابان تُرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رشحه للفوز بجائزة نوبل للسلام، نظراً لجهوده في خفض التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب للصحفيين: إن آبي سلمه نسخة من الخطاب الذي أرسله إلى المسؤولين عن ترشيحات جوائز نوبل للسلام، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأضاف: "لقد قال لي إنه قد رشحني بكل احترام باسم اليابان، لكي يمنحوني جائزة نوبل للسلام".

واستذكر ترامب سلفه باراك أوباما، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009، وقال متذمراً: "أنا لن أحصل عليها أبداً على الأرجح، لكن ذلك ليس مشكلة.، أعطوها لأوباما، وهو لا يعلم لماذا، كان هناك لنحو 15 ثانية، وحصل على جائزة نوبل".

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