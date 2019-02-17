اليابان تُرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رشحه للفوز بجائزة نوبل للسلام، نظراً لجهوده في خفض التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.وقال ترامب للصحفيين: إن آبي سلمه نسخة من الخطاب الذي أرسله إلى المسؤولين عن ترشيحات جوائز نوبل للسلام، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وأضاف: "لقد قال لي إنه قد رشحني بكل احترام باسم اليابان، لكي يمنحوني جائزة نوبل للسلام".واستذكر ترامب سلفه باراك أوباما، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009، وقال متذمراً: "أنا لن أحصل عليها أبداً على الأرجح، لكن ذلك ليس مشكلة.، أعطوها لأوباما، وهو لا يعلم لماذا، كان هناك لنحو 15 ثانية، وحصل على جائزة نوبل".