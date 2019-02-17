مصرع أربعة أمريكيين في عملية احتجاز رهائن بولاية ميسيسيبي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم خلال عملية احتجاز للرهائن في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، فيما تم اعتقال الجاني.





وقالت قناة (فوكس 8)، التلفزيونية عن الشرطة: إنه تم اعتقال الجاني.





وعلى الرغم من اعتقال المجرم، لم يتم بعد تحديد دوافعه، ولكن المعلومات الأولية تدل على وجود خلاف بين الجيران، سبق الجريمة.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت القناة، أن الحادث وقع في مدينة كلينتون يوم السبت، حيث قام مجهول مسلح باحتجاز عدة رهائن في مبنى سكني لمدة 12 ساعة تقريباً.وأفادت السلطات المحلية، أن الرهائن أعضاء عائلة واحدة، وكانوا في منزلهم لحظة وقوع الجريمة، وتمكنت الشرطة من تحرير أطفال الأسرة "قبل ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة".وتشهد الولايات المتحدة بين الحين والآخر، حوادث استخدام الأسلحة النارية من قبل المواطنين، تسفر غالباً عن وقوع قتلى وجرحى.وتجري هناك منذ سنوات محاولات لمنع بيع الأسلحة النارية للمواطنين أو فرض قيود شديدة على عمليات بيعها وتداولها، ولكن حتى الآن لم تسفر عن نتيجة ملموسة.