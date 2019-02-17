هل طلبت إسرائيل من ألمانيا زيادة مساعدات (أونروا)؟

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشكل قاطع، ادعاء مسؤولين في الخارجية الألمانية، بأن إسرائيل طلبت من حكومة برلين، زيادة المساعدات لوكالة الغوث الدولية (أونروا).وكان مسؤولون في الخارجية الألمانية، قد صرحوا خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، أن سبب زيادة ألمانيا لمساعدتها لوكالة (أونروا) في السنوات الأخيرة، هو طلب رسمي قدمته إسرائيل لهذا الغرض.وأكدت الخارجية الألمانية، أن وقف الدعم المالي لوكالة (أونروا) سيقوض الاستقرار والأمن في المنطقة.ورداً على سؤال صحيفة (يسرائيل هيوم) حول صحة الأقوال الألمانية، أوضح المسؤولون الإسرائيليون أنه "لا يوجد أي أساس لهذا"، كما قالت السفارة الإسرائيلية في برلين: إنها لم تكن على علم بأي طلب إسرائيلي من هذا القبيل.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن وزارة الخارجية الألمانية، وافقت مؤخراً على تحويل التمويل إلى جمعية الصداقة الألمانية- الإسرائيلية شريطة التزامها بعدم الانشغال بشكل علني بأي حال في مسألة شرعية (أونروا).