وزيرة إسرائيلية: مستعدة لمنح المواطنة لنصف مليون فلسطيني بشرط

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة القضاء الإسرائيلي، ايليت شاكيد: إنه إذا قامت حكومة تل أبيب، بتطبيق القانون على المنطقة (C) فيمكن أن تعيش في سلام مع نصف مليون فلسطيني، بعد أن يصبحوا مواطنين في إسرائيل، ويصوتون للكنيست.وأشارت شاكيد إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والمعروفة بـ (صفقة العصر)، وقالت: "التصويت في هذه الانتخابات هو بين اليمين القوي واليسار الضعيف، بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة، يفترض أن ينشر الرئيس ترامب خطته للسلام التي ستحمل غانتس على طبق من فضة إلى الحكومة، ولذلك يجب أن نكون نحن (في إشارة لها ولنفتالي بينت وزير التعليم)، الشركاء الرئيسيين لليكود وليس لغانتس".وأضافت شاكيد: "في الليكود، تتأثر الأيدلوجية بشركاء الائتلاف، ونحن نتطلع إلى أن نكون الحزب الكبير إلى جانب الليكود، إلى ما قبل ظهورنا، صوت الناس لليمين، وحصلوا على اليسار، وبفضلنا توجد حكومة يمينية. ولكي يستمر ذلك يجب أن نكون حزباً مع عدد مزدوج من المقاعد، وفي المستقبل السيطرة على رئاسة الوزراء".وأضافت: "نحن نؤيد تطبيق القانون على المنطقة (C) التي يوجد فيها 100 ألف فلسطيني، يمكنهم الحصول على الجنسية أو الإقامة حسب ما يختارونه".وردًا على سؤال حول ما إذا كان سكان القدس الشرقية، حوالي 400 ألف شخص، سيحصلون أيضًا على الجنسية الكاملة مع حق التصويت للكنيست، أجابت الوزيرة الإسرائيلية: "سكان القدس اختاروا الحصول على الإقامة فقط، لكن إذا طبقوا القانون على المنطقة (C) سأعيش بسلام مع 400- 500 ألف فلسطيني سيكونون مواطنين في إسرائيل، ويصوتون للكنيست، وأنا لست قلقة، فمعدل الولادة لدينا ولديهم متشابه".