شاهد: صحفية إسرائيلية تصف جنود الاحتلال بـ "الحيوانات البشرية"

رام الله - دنيا الوطن

شنت مقدمة نشرة أخبار نهاية الأسبوع في القناة الـ 13 الإسرائيلية، الصحفية الإسرائيلية، أوشرات كوتلر، هجوماً على جنود جيش الاحتلال من وحدة (نيتسح يهودا)، موضحة أنهم "تصرفوا كحيوانات بشرية في قضية الاعتداء على أسرى فلسطينيين مكبلي الأيدي، ومعصوبي الأعين".







وأوضحت الصحيفة، أن أوشرات كوتلر، علقت بعد دقائق على الانتقادات ضدها بالقول: "أولادي وأصدقاؤهم يخدمون بالمناطق في وحدات قتالية، انتقاداتي موجهة للجنود الذين يعتدون على أناس أبرياء، ولكل من استمع لكلامي بشكل جيد، ولم يهرع لمهاجمتي أقول: أنا مع تخفيف العقوبة عن الجنود، فنحن من قام بإرسالهم لهذا الواقع غير المحتمل".



وربطت الصحفية كوتلر، وفق ما أوردت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، سلوك الجنود الإسرائيليين بتعبير الاحتلال، قائلة بعد بث تقرير عن عملية تعذيب الأسرى: "يرسلون فتية للجيش، يرسلونهم للمناطق، ويعودون لنا حيوانات بشرية، وهذه هي نتيجة الاحتلال".وتعرضت الصحفية الإسرائيلية لهجوم حاد بعد حديثها في نشرة نهاية الأسبوع، من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن قيادة حزب (إسرائيل بيتنا) لوصفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحيوانات البشرية، وفق (مدار نيوز).في المقابل لقيت الصحفية الإسرائيلية، مساندة من قيادة حركة (ميرتس)، وحركة (السلام الآن)، وقالوا إنه من المتوقع هجوم شديد على القضايا العادلة التي تحدثت عنها كوتلر، ولا نريد واقع الاحتلال والعنف، وهذا الواقع يجب أن يتغير.