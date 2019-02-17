شؤون فلسطينية

شاهد: صحفية إسرائيلية تصف جنود الاحتلال بـ "الحيوانات البشرية"

شاهد: صحفية إسرائيلية تصف جنود الاحتلال بـ "الحيوانات البشرية"
الصحفية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
شنت مقدمة نشرة أخبار نهاية الأسبوع في القناة الـ 13 الإسرائيلية، الصحفية الإسرائيلية، أوشرات كوتلر، هجوماً على جنود جيش الاحتلال من وحدة (نيتسح يهودا)، موضحة أنهم "تصرفوا كحيوانات بشرية في قضية الاعتداء على أسرى فلسطينيين مكبلي الأيدي، ومعصوبي الأعين". 

وربطت الصحفية كوتلر، وفق ما أوردت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، سلوك الجنود الإسرائيليين بتعبير الاحتلال، قائلة بعد بث تقرير عن عملية تعذيب الأسرى: "يرسلون فتية للجيش، يرسلونهم للمناطق، ويعودون لنا حيوانات بشرية، وهذه هي نتيجة الاحتلال".

وأوضحت الصحيفة، أن أوشرات كوتلر،  علقت بعد دقائق على الانتقادات ضدها بالقول: "أولادي وأصدقاؤهم يخدمون بالمناطق في وحدات قتالية، انتقاداتي موجهة للجنود الذين يعتدون على أناس أبرياء، ولكل من استمع لكلامي بشكل جيد، ولم يهرع لمهاجمتي أقول: أنا مع تخفيف العقوبة عن الجنود، فنحن من قام بإرسالهم لهذا الواقع غير المحتمل".

وتعرضت الصحفية الإسرائيلية لهجوم حاد بعد حديثها في نشرة نهاية الأسبوع، من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن قيادة حزب  (إسرائيل بيتنا) لوصفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحيوانات البشرية، وفق (مدار نيوز).

في المقابل لقيت الصحفية الإسرائيلية، مساندة من قيادة حركة (ميرتس)، وحركة (السلام الآن)، وقالوا إنه من المتوقع هجوم شديد على القضايا العادلة التي تحدثت عنها كوتلر، ولا نريد واقع الاحتلال والعنف، وهذا الواقع يجب أن يتغير.

 

أخبار ذات صلة

ضبط شرائح تعقب إلكترونية داخل شحنة أحذية عسكرية بمعبر &#34;كرم أبو سالم&#34;

ضبط شرائح تعقب إلكترونية داخل شحنة أحذية عسكرية بمعبر "كرم أبو سالم"

البردويل: أليس من واجب &#34;عزام الأحمد&#34; إصلاح دينه

البردويل: أليس من واجب "عزام الأحمد" إصلاح دينه

حاجز &#34;مفاجئ&#34; لجيش الاحتلال على عطارة

حاجز "مفاجئ" لجيش الاحتلال على عطارة

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة ونقف أمام إيران والإخوان

عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة ونقف أمام إيران والإخوان

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

وزيرة إسرائيلية: مستعدة لمنح المواطنة لنصف مليون فلسطيني بشرط

وزيرة إسرائيلية: مستعدة لمنح المواطنة لنصف مليون فلسطيني بشرط

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

حاجز &#34;مفاجئ&#34; لجيش الاحتلال على عطارة

حاجز "مفاجئ" لجيش الاحتلال على عطارة

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي

حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

مجدلاني: &#34;الشعبية&#34; برّرت عدم توقيعها بيان موسكو بأنها لا تُريد عزل حماس

مجدلاني: "الشعبية" برّرت عدم توقيعها بيان موسكو بأنها لا تُريد عزل حماس

منوعات

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب &#34;ناسيني ليه&#34; يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

عربي

بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب

قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

نصر الله: الإسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل

نصر الله: الإسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل