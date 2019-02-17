شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي

حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس، اليوم الأحد، على إعلان حركة فتح، رفضها الجلوس في أي اجتماع، تحضره حركة الجهاد الإسلامي، بتعليمات من الرئيس عباس، بسبب موقفها من منظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعات موسكو.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: إن إعلان حركة فتح رفضها الجلوس مع حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد على إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني.

وأوضح قاسم، عبر (تويتر)، أن الجهاد الإسلامي، مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة.

وأضاف: "المؤسف أن هذا الموقف الفتحاوي برفض الجلوس مع الجهاد الإسلامي، جاء بعد عدة لقاءات قام بها أبو مازن مع مكونات من المجتمع الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

ضبط شرائح تعقب إلكترونية داخل شحنة أحذية عسكرية بمعبر &#34;كرم أبو سالم&#34;

ضبط شرائح تعقب إلكترونية داخل شحنة أحذية عسكرية بمعبر "كرم أبو سالم"

البردويل: أليس من واجب &#34;عزام الأحمد&#34; إصلاح دينه

البردويل: أليس من واجب "عزام الأحمد" إصلاح دينه

حاجز &#34;مفاجئ&#34; لجيش الاحتلال على عطارة

حاجز "مفاجئ" لجيش الاحتلال على عطارة

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة ونقف أمام إيران والإخوان

عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة ونقف أمام إيران والإخوان

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

وزيرة إسرائيلية: مستعدة لمنح المواطنة لنصف مليون فلسطيني بشرط

وزيرة إسرائيلية: مستعدة لمنح المواطنة لنصف مليون فلسطيني بشرط

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

حاجز &#34;مفاجئ&#34; لجيش الاحتلال على عطارة

حاجز "مفاجئ" لجيش الاحتلال على عطارة

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي

حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

مجدلاني: &#34;الشعبية&#34; برّرت عدم توقيعها بيان موسكو بأنها لا تُريد عزل حماس

مجدلاني: "الشعبية" برّرت عدم توقيعها بيان موسكو بأنها لا تُريد عزل حماس

منوعات

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب &#34;ناسيني ليه&#34; يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

عربي

بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب

قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

نصر الله: الإسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل

نصر الله: الإسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل