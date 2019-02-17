حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي

رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، اليوم الأحد، على إعلان حركة فتح، رفضها الجلوس في أي اجتماع، تحضره حركة الجهاد الإسلامي، بتعليمات من الرئيس عباس، بسبب موقفها من منظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعات موسكو.





وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: إن إعلان حركة فتح رفضها الجلوس مع حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد على إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني.



وأوضح قاسم، عبر (تويتر)، أن الجهاد الإسلامي، مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة.



وأضاف: "المؤسف أن هذا الموقف الفتحاوي برفض الجلوس مع الجهاد الإسلامي، جاء بعد عدة لقاءات قام بها أبو مازن مع مكونات من المجتمع الإسرائيلي".