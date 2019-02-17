شؤون فلسطينية

شاهد: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن وفرار المنفذ

شاهد: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن وفرار المنفذ
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب إسرائيلي بجراح خطيرة صباح اليوم الأحد، في عملية طعن بمستوطنة (غيلو) جنوب القدس.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن مستوطنا تعرّض للطعن والضرب في رأسه في محطة للحافلات في حي (غيلو) في القدس. 

وأضافت: أنه وصل إلى مستشفى (شعاري زيديك) في المدينة، حالته خطيرة، فيما انسحب المنفذ من المكان، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية الحادثة جنائية.

 
يتبع..

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