شاهد: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن وفرار المنفذ
رام الله - دنيا الوطن
أصيب إسرائيلي بجراح خطيرة صباح اليوم الأحد، في عملية طعن بمستوطنة (غيلو) جنوب القدس.
يتبع..
أصيب إسرائيلي بجراح خطيرة صباح اليوم الأحد، في عملية طعن بمستوطنة (غيلو) جنوب القدس.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن مستوطنا تعرّض للطعن والضرب في رأسه في محطة للحافلات في حي (غيلو) في القدس.
وأضافت: أنه وصل إلى مستشفى (شعاري زيديك) في المدينة، حالته خطيرة، فيما انسحب المنفذ من المكان، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية الحادثة جنائية.
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