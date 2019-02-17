الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-6 10-5 12-6 بيت لحم 12-6 10-5 12-6 رام الله والبيرة 11-5 9-4 11-5 طولكرم 17-9 15-8 17-9 نابلس 14-8 12-7 14-8 قلقيلية 17-9 15-8 17-9 جنين 16-10 14-9 16-10 سلفيت 12-6 10-5 12-6 طوباس 16-10 14-9 16-10 روابي 14-6 12-5 14-6 الخليل 10-5 8-4 10-5 غزه 17-11 15-10 17-11 أريحا 19-13 17-12 19-13 خانيونس 17-11 15-10 17-11 الأغوار الشمالية 17-12 15-11 17-12 رفح 18-10 16-9 18-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديدة البرودة مع بقاء فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاثنين 18-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً وفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 19-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلاتها بقليل وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة علي مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلي غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء 20-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخرعلى درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: