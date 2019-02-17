شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديدة البرودة مع بقاء فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 18-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً وفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 19-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلاتها بقليل وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة علي مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلي غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 20-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخرعلى درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-6 10-5 12-6 بيت لحم 12-6 10-5 12-6
رام الله والبيرة 11-5 9-4 11-5 طولكرم 17-9 15-8 17-9
نابلس 14-8 12-7 14-8 قلقيلية 17-9 15-8 17-9
جنين 16-10 14-9 16-10 سلفيت 12-6 10-5 12-6
طوباس 16-10 14-9 16-10 روابي 14-6 12-5 14-6
الخليل 10-5 8-4 10-5 غزه 17-11 15-10 17-11
أريحا 19-13 17-12 19-13 خانيونس 17-11 15-10 17-11
الأغوار الشمالية 17-12 15-11 17-12 رفح 18-10 16-9 18-10

أخبار ذات صلة

مجدلاني: &#34;الشعبية&#34; برّرت عدم توقيعها بيان موسكو بأنها لا تريد عزل حماس

مجدلاني: "الشعبية" برّرت عدم توقيعها بيان موسكو بأنها لا تريد عزل حماس

كاشفاً عن كواليس حوار موسكو.. الأحمد: فوجئنا برفض الجهاد بند حق العودة

كاشفاً عن كواليس حوار موسكو.. الأحمد: فوجئنا برفض الجهاد بند حق العودة

مزهر: إيران محور مُقاوم مُهم وخَير من دعم شعبنا ومُقاومته

مزهر: إيران محور مُقاوم مُهم وخَير من دعم شعبنا ومُقاومته

أبو طير: العرب يمرون بمنعطف خطير بسعيهم نحو التطبيع مع الاحتلال

أبو طير: العرب يمرون بمنعطف خطير بسعيهم نحو التطبيع مع الاحتلال

التجمع الفلسطيني المستقل يدين &#34;الهجوم الإرهابي&#34; في سيناء

التجمع الفلسطيني المستقل يدين "الهجوم الإرهابي" في سيناء

جبهة التحرير الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي على القوات المصرية

جبهة التحرير الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي على القوات المصرية

مصرع طفل بحادث دهس شمال أريحا

مصرع طفل بحادث دهس شمال أريحا

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة مواطن وجد متوفياً داخل شقته برام الله

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة مواطن وجد متوفياً داخل شقته برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

أبو طير: العرب يمرون بمنعطف خطير بسعيهم نحو التطبيع مع الاحتلال

أبو طير: العرب يمرون بمنعطف خطير بسعيهم نحو التطبيع مع الاحتلال

التجمع الفلسطيني المستقل يدين &#34;الهجوم الإرهابي&#34; في سيناء

التجمع الفلسطيني المستقل يدين "الهجوم الإرهابي" في سيناء

جبهة التحرير الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي على القوات المصرية

جبهة التحرير الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي على القوات المصرية

مصرع طفل بحادث دهس شمال أريحا

مصرع طفل بحادث دهس شمال أريحا

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة مواطن وجد متوفياً داخل شقته برام الله

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة مواطن وجد متوفياً داخل شقته برام الله

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات

الأحمد: لن نجلس مع حركة الجهاد الإسلامي بعد اليوم بقرار من الرئيس

الأحمد: لن نجلس مع حركة الجهاد الإسلامي بعد اليوم بقرار من الرئيس

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأحد

منوعات

يربح مليون جنيه شهريًا.. نشطاء يتداولون صوراً &#34;فاضحة&#34; لشادي سرور قبل ترك الإسلام

يربح مليون جنيه شهريًا.. نشطاء يتداولون صوراً "فاضحة" لشادي سرور قبل ترك الإسلام

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ&#34;الماعز&#34;

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ"الماعز"

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

9 صور نادرة لـ &#34;مارلين مونرو&#34; تعرض لأول مرة في معرض بلندن

9 صور نادرة لـ "مارلين مونرو" تعرض لأول مرة في معرض بلندن

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن &#34;كاترينا كايف&#34;

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن "كاترينا كايف"

ظهور مُفاجئ لـ&#34;جواد العلي&#34; على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

ظهور مُفاجئ لـ"جواد العلي" على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

بعد 18 عاما.. الكشف عن &#34;سر&#34; مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد 18 عاما.. الكشف عن "سر" مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

عربي

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

نصر الله: الإسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل

نصر الله: الإسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل

أمير لتنظيم الدولة بقبضة الجيش اللبناني

أمير لتنظيم الدولة بقبضة الجيش اللبناني

وكالة أردنية: قوة أمريكية تُحاصر البغدادي

وكالة أردنية: قوة أمريكية تُحاصر البغدادي