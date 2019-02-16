مزهر: إيران محور مُقاوم مُهم وخَير من دعم شعبنا ومُقاومته

وأضاف في تصريحات صحفية: أن هذا اليوم يمثل ردًا شعبياً على مؤامرات الاحتلال، و"من تحالف معه من الخونة والمتصهينين"، مشيراً إلى أن عدد المغردين وصل إلى مليوني مغرد لهاشتاق "التطبيع خيانة".



وقال مزهر: "يريدون صناعة عدو جديد حسب زعمهم، هو جمهورية إيران الإسلامية ونحن نؤكد أن إيران هي محور مقاوم مهم، فهي رمز للعطاء، وخير من دعم شعبنا ومقاومته".



وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: أن كل من اجتمع في (وارسو) هم: "عبارة عن مرتزقة وعبيد، وعروشهم زائلة حتماً"



وتابع: "شعبنا سيبقى يناضل وينتصر لقضيته وللأمة جمعاء، ومصير الاحتلال والخونة من الأنظمة إلى زوال، ومزابل التاريخ" .



وأردف مزهر: "نقول لوزيري خارجية البحرين وعُمان أنتما واهمان ومرتجفان تخرجان في الظلام كالخفافيش الضالة، فأنتما لا تمثلان لا شعوبكم ولا أمتنا العربية".



وأضاف: "الهشتاق كان بمبادرة من الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر: إن "شعبنا لن يغفر ولن ينسى كلَّ من اجتمع مع العدو وطبّع معه بأي وسيلة".