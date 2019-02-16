أبو طير: العرب يمرون بمنعطف خطير بسعيهم نحو التطبيع مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، محمد أبو طير، أن العرب يمرون بمنعطف خطير جداً بسعيهم الحثيث نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعياً الكل العربي والإسلامي؛ لإدراك خطورة هذه المرحلة.وأضاف في تصريح له، إلى أن العرب بهرولتهم نحو التطبيع لن يجنوا منها سوى الخيبة والحسرة، مشيراً إلى أنها لن تمنح المحتل شرعية، ولن تجلب للمطبعين سوى الخزي والعار.وطالب أبو طير بضرورة العمل الإعلامي لكشف وفضح خطورة ما تقوم به بعض الأنظمة من تطبيع علني مع دولة مجرمة، كما شدد على ضرورة، أن تخرج الجماهير العربية عن صمتها، وألّا تيأس من تشكيل مزيد من الحراكات ضد التطبيع، لأن هذه المرحلة ستمر كغيرها، ولن يطول المشروع الصهيوني.وعبّر أبو طير عن تحيته وتقديره لكل الشعوب والحكومات التي ترفض التطبيع مع الاحتلال، مؤكداً أن دور هذه الدول مشرف، وكل الأمة ترفع لهم القبعات تقديراً واحتراماً، معتبراً أن ذلك يدل على أن الخير لا يزال موجود؛ ليهزم المشروع الإمبريالي قريباً.