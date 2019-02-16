التجمع الفلسطيني المستقل يدين "الهجوم الإرهابي" في سيناء

رام الله - دنيا الوطندان التجمع الفلسطيني المستقل، "الهجوم الإرهابي" الذي تعرضت له قوة من الجيش المصري اليوم السبت شمال سيناء.واستنكر رئيس التجمع الخبير في القانون الدولي، د. عبد الكريم شبير، الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن قوى الشر والظلام لن تستطيع النيل من عزيمة مصر وجيشها وشعبها الشقيق.وأشار إلى أن الجريمة النكراء تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح نحو مسيرة البناء والتنمية، وأوضح أن هذه المسيرة توجع أعدائها وكل المتربصين بها كحاضنة للأمة العربية، وفي طليعتها.وأكد على وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته الحكيمة وكافة فصائله ومكوناته إلى جانب الشقيقة مصر قيادة وشعبا فى هذا المصاب الجلل.وعبّر شبير عن ثقته الكبيرة بقدرة القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجاوز كل المحن والأزمات.وتقدم بعزائه الحار لأسر ضحايا الارهاب، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مشددا على أن مصر ستبقى قوية بشعبها وجيشها ورئيسها عبد الفتاح السيسي.