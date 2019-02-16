شؤون فلسطينية

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة مواطن وجد متوفياً داخل شقته برام الله

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة مواطن وجد متوفياً داخل شقته برام الله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الشرطة والنيابة العامة في رام الله، مساء اليوم السبت، تحقيقاً في ملابسات وفاة المواطن نضال نصري نصر الدين (46 عاماً) والذي عُثر عليه متوفياً داخل شقته بمنطقة أم الشرايط.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة عمليات الشرطة، تلقت بلاغاً حول وجود جثة لأحد المواطنين في منزله الكائن في أم الشرايط، توجهت على الفور قوة من الشرطة والمباحث العامة والتحقيق، برفقة وكيل النيابة العامة إلى المكان لمعرفة تفاصيل الوفاة.

وأكد ارزيقات في بيان، أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان، وتحويله لمعهد الطب العدلي للتشريح؛ لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي.

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