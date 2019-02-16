فتح تنفي تكليف فتوح بمنصب مفوض التعبئة والتنظيم بغزة خلفاً لحلس
خاص دنيا الوطن
نفت حركة (فتح) اليوم السبت، تكليف عضو اللجنة المركزية للحركة، روحي فتوح، بمنصب مفوض التعبئة والتنظيم خلفاً لأحمد حلس.
نفت حركة (فتح) اليوم السبت، تكليف عضو اللجنة المركزية للحركة، روحي فتوح، بمنصب مفوض التعبئة والتنظيم خلفاً لأحمد حلس.
وقال المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن اللجنة المركزية للحركة، لم تتخذ قراراً بعد، بشأن هذا المنصب حتى اللحظة.
وكانت بعض وسائل الإعلام، أشارت اليوم، إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح، كلفت فتوح، ليكون محلّ حلس، في منصب مفوض التعبئة والتنظيم بغزة.
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