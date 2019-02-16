دولي

(كابينت) يجتمع الأحد لمناقشة خصم أموال الأسرى والشهداء

(كابينت) يجتمع الأحد لمناقشة خصم أموال الأسرى والشهداء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع حكومته
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، غداً الأحد، اجتماعاً، سيتم خلاله مناقشة خصم الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعوائل الشهداء الفلسطينيين، من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة.

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه سيتم إحاطة الوزراء بحجم المبالغ المالية، بينما أكد مسؤول إسرائيلي كبير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بخصم الأموال، أم لا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال الأسبوع الماضي، إن قانون خصم رواتب الأسرى وذوي الشهداء، سيمرر هذا الأسبوع.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، اليوم السبت: "نحن وضعنا سيناريوهات للتعامل في حال خصمت إسرائيل مستحقات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة".

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