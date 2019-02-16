قناة إسرائيلية: الحمد الله هو المرشح الرئيسي لرئاسة الحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، عن المرشح ليكون رئيسا للحكومة الفصائلية التي تسعى حركة فتح لتشكيلها، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصادر مختلفة قولها: إنه في الوقت الراهن، فإن رئيس الوزراء الحالي، رامي الحمد الله هو المرشح الرئيسي ليكون رئيسا للحكومة الفصائلية المقبلة.
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، عن المرشح ليكون رئيسا للحكومة الفصائلية التي تسعى حركة فتح لتشكيلها، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصادر مختلفة قولها: إنه في الوقت الراهن، فإن رئيس الوزراء الحالي، رامي الحمد الله هو المرشح الرئيسي ليكون رئيسا للحكومة الفصائلية المقبلة.
وتسعى حركة فتح لتشكيل حكومة وصفتها بأنها فصائلية سياسية، هدفها دعم صمود المواطنين، والإعداد لانتخابات تشريعية، بالإضافة إلى إنهاء حالة الانقسام.
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