قناة إسرائيلية: الحمد الله هو المرشح الرئيسي لرئاسة الحكومة المقبلة





وتسعى حركة فتح لتشكيل حكومة وصفتها بأنها فصائلية سياسية، هدفها دعم صمود المواطنين، والإعداد لانتخابات تشريعية، بالإضافة إلى إنهاء حالة الانقسام.

رام الله - دنيا الوطنتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، عن المرشح ليكون رئيسا للحكومة الفصائلية التي تسعى حركة فتح لتشكيلها، خلال الأيام القليلة المقبلة.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصادر مختلفة قولها: إنه في الوقت الراهن، فإن رئيس الوزراء الحالي، رامي الحمد الله هو المرشح الرئيسي ليكون رئيسا للحكومة الفصائلية المقبلة.