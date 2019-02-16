أبو عبيدة: التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا





وأضاف في بيان صحفي مقتضب: أن "التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا، وسيلعن التاريخ كل من حاول إعطاء شرعية زائفة لكيان مغتصب دخيل".



ودعا المتحدث باسم كتائب القسام، "الشرفاء في الأمة للرد على التطبيع من خلال تبني إستراتيجيات لدعم المقاومة ماديا وسياسيا وثقافيا لأن المقاومة هي الكفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع وتبعاتها الكارثية على مستقبل أمتنا وقضيتنا ومقدساتنا".



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة: إن "التطبيع مع العدو الصهيوني طعنة في ظهر مقاومة شعبنا المتمسك بأرضه والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين".