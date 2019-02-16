شؤون فلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، على وحدة قضية اللاجئين في الوطن والشتات تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

جاء ذلك خلال استقباله بشكل منفصل مساء اليوم في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، وفدا من قيادة جبهة التحرير العربية برئاسة مسؤولها في قطاع غزة، عضو مكتبها السياسي اللواء فريد المشهراوي، وآخر من قيادة الجبهة العربية الفلسطينية ووفد من وجهاء ومخاتير مخيم الشاطئ للاجئين، ضمّ مختار أهالي إسدود، عبد البديع حميد، ومختار أهالي المسمية أبو سمير ياغي، ومختار بلدة حمامة طلعت النجار، ومن وجهاء المخيم المختار أبو مدحت الكومي، ومعروف أبو ناصر.

وأضاف: أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى صمام الأمان لحماية حق اللاجئين في العودة  إلى ديارهم، التي هجّروا منها عام 1948، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف حق العودة والقضية الفلسطينية برمتها.

وأطلع أبو هولي الوفود الزائرة على خطة تحرك عمل دائرة شؤون اللاجئين، لضمان تجديد التفويض الممنوح لـ (أونروا) بأغلبية ساحقة في الأمم المتحدة، وإحباط المسعى الأمريكي الإسرائيلي لإلغاء التفويض الممنوح لـ (أونروا) في إطار مخطط تصفيتها.

وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين رغم محدودية الإمكانات من خلال تواصلها مع الدول المضيفة و(أونروا)، والاطراف المعنية من تمكين الوكالة من تجاوز أزمتها المالية وإحباط المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لتصفيتها، من خلال تجفيف مواردها المالية ونقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية،  لافتا إلى أن الدائرة تعمل على تصويب أوضاعها ورفدها بالكوادر المؤهلة، لتكون على قدر المسؤولية في إدارة هذا الملف الشائك والكبير بما يضمن حماية حقوق اللاجئين العادلة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والمساعي الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء عمل (أونروا) وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين واختزال أعدادهم بعشرات الآلاف، كمدخل لتصفية قضيتهم .

كما واطلع الوفود على قرار اللجنة التنفيذية بتوحيد الجهد الفلسطيني لإحياء الذكرى (71) للنكبة في الوطن والشتات، مطالبا كل فصائل العمل الوطني والوجهاء والمخاتير وكل شرائح مجتمعنا الفلسطيني بشحذ الهمم لإحياء ذكرى النكبة، بما يليق بهذه المناسبة، ونحن موحدون وإيصال رسالتها للعالم، بأن ملفي القدس واللاجئين غير قابلين للمساومة والمجتمع الدولي مسؤول عما لحق بشعبنا من لجوء وتشرد ومطالب برفع الظلم التاريخي عنه.

وأكد على استعداد دائرة شؤون اللاجئين تلقى المبادرات الإبداعية ومقترحات من كافة شرائح مجتمعنا لفعاليات إحياء ذكرى النكبة .

وعبّر أبو هولي عن سعادته لهذه الزيارات التي تشكل رافعة لعمل دائرة شؤون اللاجئين في خدمة قضية اللاجئين وحمايتها من المؤامرات التي تستهدفها .

وأثنت الوفود على دور دائرة شؤون اللاجئين وحضورها في أوساط اللاجئين، منذ تولي أبو هولي رئاستها وكافة جهوده الكبيرة الملموسة في العمل في ملف اللاجئين على الصعيدين الدولي والوطني، وفي ظل الوضع السياسي الحالي والحساس والمنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية برمتها.

وأعربت عن تقديرها لكافة إجراءات الشفافية والنزاهة في توزيع منحة الطالب الجامعي من خلال القرعة العلنية التي حظيت بترحيب وارتياح الأهالي في المخيمات وشهد بنزاهتها كل من حضرها، والتي ستساهم في تعزيز الثقة بين الجمهور ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.



أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: الحمد الله هو المرشح الرئيسي لرئاسة الحكومة المقبلة

قناة إسرائيلية: الحمد الله هو المرشح الرئيسي لرئاسة الحكومة المقبلة

أبو عبيدة: التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا

أبو عبيدة: التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا

الجهاد لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: منظمة التحرير على مقاس الأحمد لن نكون فيها

الجهاد لـ "دنيا الوطن": منظمة التحرير على مقاس الأحمد لن نكون فيها

الأحمد: لن نجلس مع حركة الجهاد الاسلامي بعد اليوم بقرار من الرئيس

الأحمد: لن نجلس مع حركة الجهاد الاسلامي بعد اليوم بقرار من الرئيس

ابوهولي: المنظمة ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها المؤامرات التي تستهدف حق العودة

ابوهولي: المنظمة ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها المؤامرات التي تستهدف حق العودة

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

الحمد الله: أولوياتنا ليست للتفاوض بل للحسم والتنفيذ وحقوقنا ليست للبيع

الحمد الله: أولوياتنا ليست للتفاوض بل للحسم والتنفيذ وحقوقنا ليست للبيع

عياش يستنكر الجريمة بحق أفرادا من الجيش المصري شمال سيناء

عياش يستنكر الجريمة بحق أفرادا من الجيش المصري شمال سيناء

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

ابوهولي: المنظمة ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها المؤامرات التي تستهدف حق العودة

ابوهولي: المنظمة ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها المؤامرات التي تستهدف حق العودة

عياش يستنكر الجريمة بحق أفرادا من الجيش المصري شمال سيناء

عياش يستنكر الجريمة بحق أفرادا من الجيش المصري شمال سيناء

داخلية غزة تصدر تنويهاً حول سفر الاطفال عبر معبر رفح

داخلية غزة تصدر تنويهاً حول سفر الاطفال عبر معبر رفح

الهباش يستنكر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

الهباش يستنكر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

الديمقراطية: كافة الخيارات مفتوحة وسيواصل شعبنا مسيرات العودة

الديمقراطية: كافة الخيارات مفتوحة وسيواصل شعبنا مسيرات العودة

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على الجيش المصري شمال سيناء

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على الجيش المصري شمال سيناء

منوعات

يربح مليون جنيه شهريًا.. نشطاء يتداولون صوراً &#34;فاضحة&#34; لشادي سرور قبل ترك الإسلام

يربح مليون جنيه شهريًا.. نشطاء يتداولون صوراً "فاضحة" لشادي سرور قبل ترك الإسلام

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ&#34;الماعز&#34;

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ"الماعز"

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

9 صور نادرة لـ &#34;مارلين مونرو&#34; تعرض لأول مرة في معرض بلندن

9 صور نادرة لـ "مارلين مونرو" تعرض لأول مرة في معرض بلندن

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن &#34;كاترينا كايف&#34;

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن "كاترينا كايف"

ظهور مُفاجئ لـ&#34;جواد العلي&#34; على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

ظهور مُفاجئ لـ"جواد العلي" على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

بعد 18 عاما.. الكشف عن &#34;سر&#34; مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد 18 عاما.. الكشف عن "سر" مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

عربي

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

أمير لتنظيم الدولة بقبضة الجيش اللبناني

أمير لتنظيم الدولة بقبضة الجيش اللبناني

وكالة أردنية: قوة أمريكية تُحاصر البغدادي

وكالة أردنية: قوة أمريكية تُحاصر البغدادي

إيران تتوعد السعودية والإمارات

إيران تتوعد السعودية والإمارات