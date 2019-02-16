أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات





وأضاف: أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى صمام الأمان لحماية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، التي هجّروا منها عام 1948، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف حق العودة والقضية الفلسطينية برمتها.



وأطلع أبو هولي الوفود الزائرة على خطة تحرك عمل دائرة شؤون اللاجئين، لضمان تجديد التفويض الممنوح لـ (أونروا) بأغلبية ساحقة في الأمم المتحدة، وإحباط المسعى الأمريكي الإسرائيلي لإلغاء التفويض الممنوح لـ (أونروا) في إطار مخطط تصفيتها.



وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين رغم محدودية الإمكانات من خلال تواصلها مع الدول المضيفة و(أونروا)، والاطراف المعنية من تمكين الوكالة من تجاوز أزمتها المالية وإحباط المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لتصفيتها، من خلال تجفيف مواردها المالية ونقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية، لافتا إلى أن الدائرة تعمل على تصويب أوضاعها ورفدها بالكوادر المؤهلة، لتكون على قدر المسؤولية في إدارة هذا الملف الشائك والكبير بما يضمن حماية حقوق اللاجئين العادلة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والمساعي الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء عمل (أونروا) وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين واختزال أعدادهم بعشرات الآلاف، كمدخل لتصفية قضيتهم .



كما واطلع الوفود على قرار اللجنة التنفيذية بتوحيد الجهد الفلسطيني لإحياء الذكرى (71) للنكبة في الوطن والشتات، مطالبا كل فصائل العمل الوطني والوجهاء والمخاتير وكل شرائح مجتمعنا الفلسطيني بشحذ الهمم لإحياء ذكرى النكبة، بما يليق بهذه المناسبة، ونحن موحدون وإيصال رسالتها للعالم، بأن ملفي القدس واللاجئين غير قابلين للمساومة والمجتمع الدولي مسؤول عما لحق بشعبنا من لجوء وتشرد ومطالب برفع الظلم التاريخي عنه.



وأكد على استعداد دائرة شؤون اللاجئين تلقى المبادرات الإبداعية ومقترحات من كافة شرائح مجتمعنا لفعاليات إحياء ذكرى النكبة .



وعبّر أبو هولي عن سعادته لهذه الزيارات التي تشكل رافعة لعمل دائرة شؤون اللاجئين في خدمة قضية اللاجئين وحمايتها من المؤامرات التي تستهدفها .



وأثنت الوفود على دور دائرة شؤون اللاجئين وحضورها في أوساط اللاجئين، منذ تولي أبو هولي رئاستها وكافة جهوده الكبيرة الملموسة في العمل في ملف اللاجئين على الصعيدين الدولي والوطني، وفي ظل الوضع السياسي الحالي والحساس والمنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية برمتها.



وأعربت عن تقديرها لكافة إجراءات الشفافية والنزاهة في توزيع منحة الطالب الجامعي من خلال القرعة العلنية التي حظيت بترحيب وارتياح الأهالي في المخيمات وشهد بنزاهتها كل من حضرها، والتي ستساهم في تعزيز الثقة بين الجمهور ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.











رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، على وحدة قضية اللاجئين في الوطن والشتات تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .جاء ذلك خلال استقباله بشكل منفصل مساء اليوم في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، وفدا من قيادة جبهة التحرير العربية برئاسة مسؤولها في قطاع غزة، عضو مكتبها السياسي اللواء فريد المشهراوي، وآخر من قيادة الجبهة العربية الفلسطينية ووفد من وجهاء ومخاتير مخيم الشاطئ للاجئين، ضمّ مختار أهالي إسدود، عبد البديع حميد، ومختار أهالي المسمية أبو سمير ياغي، ومختار بلدة حمامة طلعت النجار، ومن وجهاء المخيم المختار أبو مدحت الكومي، ومعروف أبو ناصر.