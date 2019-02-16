الجهاد لـ "دنيا الوطن": منظمة التحرير على مقاس الأحمد لن نكون فيها

خاص دنيا الوطن-أحمد العشيعلّقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، على تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، حول قرار للرئيس محمود عباس بعدم اللقاء مع حركة الجهاد الإسلامي.وقال القيادي في الحركة، داود شهاب في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "حن تابعنا ما جاء علي لسان الأستاذ عزام الأحمد وما قاله بأن الأخ أبو مازن قرر ألا تجتمع حركة فتح مع حركة الجهاد الإسلامي طالما لم تعترف الجهاد ببرنامجهم السياسي".وأضاف: نحن في حركه الجهاد الإسلامي نؤكد على أننا لن نقاتل من أجل اللقاء مع الأحمد وما يمثله من سياسات وبرامج لا تخدم الشعب الفلسطيني وتفرط بحقوقه.وتابع: "نحن متمسكون بالوحدة الوطنية مع كافة قوى وفصائل العمل الوطني الفلسطيني على أسس سياسية ووطنية واضحة".وجدّد شهاب التأكيد على موقف حركته، بأنها مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تتمسك بحق الشعب الفلسطيني، وستكون جزءاً منها بعد إعادة بنائها، وفقا لأسس سياسية وتنظيمية جديدة، موضحا: "أما منظمة على مقاس عزام الأحمد فإننا لن نكون فيها وهذا ما عبرنا عنه في موسكو ونعبر عنه في كل مكان".وأردف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "لقد جمعتنا بحركة فتح وكتائب شهداء الأقصى رحلة ومسيرة نضال وجهاد وعمليات مشتركة طويلة تشهد لها كل ساحات الوطن، وسنبقى أوفياء لهذه المسيرة".وكان الأحمد أكد أنه لن يتم الجلوس بعد اليوم مع حركة الجهاد الإسلامي في أي اجتماع تحضره الحركة، لافتا إلى أن ذلك جاء بقرار اتخذه الرئيس محمود عباس قبل يومين، بعد أن استمع لوفد حركة فتح عقب عودته من موسكو.وقال الأحمد خلال كلمة له بمؤتمر "التحدي والصمود 2019" الذي نظّمه إقليم حركة فتح في جنين: "الذي لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لن نجلس معه، لكن لو تراجعوا عن موقفهم الخاطئ، فإن صدورنا مفتوحة لاحتضانهم مجددا"، بحسب ما جاء على موقع (النجاح الإخباري).