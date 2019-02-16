دولي

وزير خارجية بريطانيا: الأسد باق في الحكم

وزير خارجية بريطانيا: الأسد باق في الحكم
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أن الرئيس السوري بشار الأسد سيظل حاكما "في المدى القصير والمتوسط"، نافيا عزم بلاده فتح سفارتها في دمشق.

وقال هانت في حديث لصحيفة (الشرق الأوسط اللندنية): "روسيا تظهر اهتماما بالشرق الأوسط بطريقة غير مسبوقة.. على موسكو أن ترينا كيف ستقدم حلا مناسبا للسوريين وكيف ستجلب السلام والاستقرار إلى سوريا".

وشدد هانت في الحديث الذي جرى داخل مكتبه في البرلمان فور عودته من مؤتمر وارسو، على ضرورة ألا يخرج الأمريكيون من شرق سوريا "بطريقة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لحلفائنا في قوات سوريا الديمقراطية، الذين قاتلوا بشجاعة معنا في التحالف لسنوات عدة". 

وأضاف: "ليس هناك أفق كي تذهب قوات بريطانية لتحل محل نظيرتها الأمريكية".

وأشار هانت إلى أن بريطانيا "لن تدير ظهرها إلى الشرق الأوسط بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وستبقي على علاقاتها مع العالم العربي أكثر من أي وقت مضى".

ونفى وزير الخارجية البريطانية، وجود خطة لدى لندن لفتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

أخبار ذات صلة

رغم فساد نتنياهو.. الليكود لا يزال في مقدمة الاستطلاعات الإسرائيلية

رغم فساد نتنياهو.. الليكود لا يزال في مقدمة الاستطلاعات الإسرائيلية

إيران تؤكد فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي

إيران تؤكد فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي

على رأس وفدٍ عسكري.. نتنياهو في موسكو الخميس المُقبل

على رأس وفدٍ عسكري.. نتنياهو في موسكو الخميس المُقبل

اصطدام طائرة نتنياهو بقاطرة في مطار وارسو

اصطدام طائرة نتنياهو بقاطرة في مطار وارسو

مادورو يقترح خطة لنشر الجيش في فنزويلا

مادورو يقترح خطة لنشر الجيش في فنزويلا

مصرع خمسة أمريكيين في إطلاق نار بولاية إيلينوي

مصرع خمسة أمريكيين في إطلاق نار بولاية إيلينوي

أردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يَقْبَلنَا لأننا مسلمون

أردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يَقْبَلنَا لأننا مسلمون

إيران لا تستبعد مسؤولية أمريكا عن فشل تجربتين فضائيتين

إيران لا تستبعد مسؤولية أمريكا عن فشل تجربتين فضائيتين

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

ابوهولي: المنظمة ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها المؤامرات التي تستهدف حق العودة

ابوهولي: المنظمة ستبقى الصخرة التي ستتحطم عليها المؤامرات التي تستهدف حق العودة

عياش يستنكر الجريمة بحق أفرادا من الجيش المصري شمال سيناء

عياش يستنكر الجريمة بحق أفرادا من الجيش المصري شمال سيناء

داخلية غزة تصدر تنويهاً حول سفر الاطفال عبر معبر رفح

داخلية غزة تصدر تنويهاً حول سفر الاطفال عبر معبر رفح

الهباش يستنكر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

الهباش يستنكر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

الديمقراطية: كافة الخيارات مفتوحة وسيواصل شعبنا مسيرات العودة

الديمقراطية: كافة الخيارات مفتوحة وسيواصل شعبنا مسيرات العودة

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على الجيش المصري شمال سيناء

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على الجيش المصري شمال سيناء

منوعات

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ&#34;الماعز&#34;

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ"الماعز"

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

9 صور نادرة لـ &#34;مارلين مونرو&#34; تعرض لأول مرة في معرض بلندن

9 صور نادرة لـ "مارلين مونرو" تعرض لأول مرة في معرض بلندن

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن &#34;كاترينا كايف&#34;

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن "كاترينا كايف"

ظهور مُفاجئ لـ&#34;جواد العلي&#34; على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

ظهور مُفاجئ لـ"جواد العلي" على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

بعد 18 عاما.. الكشف عن &#34;سر&#34; مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد 18 عاما.. الكشف عن "سر" مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: &#34;الشبشب اترفع ولا إيه؟&#34;

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: "الشبشب اترفع ولا إيه؟"

عربي

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

أمير لتنظيم الدولة بقبضة الجيش اللبناني

أمير لتنظيم الدولة بقبضة الجيش اللبناني

إيران تتوعد السعودية والإمارات

إيران تتوعد السعودية والإمارات

بعد تأجيل باكستان لزيارته..&#34;بن سلمان&#34; يؤجل زيارته لماليزيا وإندونيسيا ما الذي يحدث؟

بعد تأجيل باكستان لزيارته.."بن سلمان" يؤجل زيارته لماليزيا وإندونيسيا ما الذي يحدث؟