شؤون فلسطينية

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الأحد، سيكون للمتبقين من الحافلة الثامنة والتاسعة من كشف (12/2)، وحافلة الجوازات المصرية، والحافلة الأولى من الكشف الحديد المرفق أدناه.

وشددت الوزارة، على ضرورة ان يلتزم المسافرون بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد عند الساعة السادسة والنصف صباح غدٍ الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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