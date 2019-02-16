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نصر الله: الاسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل

نصر الله: الاسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني: "الإسرائيليون لا يثقون بجيشهم بينما نحن نثق بالمقاومة، فهم واثقون أن المقاومة قادرة على الدخول إلى الجليل ولا يثقون أن جيشهم قادر على الدخول لجنوب لبنان"، مشيرا إلى وجود كلام داخل الجيش الإسرائيلي بعدم جهوزيته لخوض حرب جديدة وخصوصا قوته البرية.

وبين نصر الله، في كلمة خلال احتفال (ذكرى القادة الشهداء)، اليوم السبت، أن حزب الله ازداد قوة وأن إسرائيل تعرف ذلك، متابعا بالقول: "إن كل محور من محاور المقاومة اليوم يملك من الإمكانات أكثر مما كانت تملكه كل المقاومة في العام 2000".

وفي سياق آخر، رد نصر الله على التصريحات الأمريكية حول وجود خلايا لحزب الله في الخارج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد حسن نصر الله أنه لا صحة للادعاءات الأمريكية عن وجود خلايا للحزب في فنزويلا أو في أمريكا الجنوبية، وأن حزب الله ليس لديه أي تنظيم في الخارج.

وأعرب نصر الله في هذه المناسبة عن تضامنه مع فنزويلا في وجه الهجمة الأمريكية عليها.

وقال في كلمته: "إن الجماعات التكفيرية أدوات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل"، مبينا أنهم يتصورون أن سر القوة في السلاح أو المال.

وأضاف نصر الله: "عندما ينظر الأمريكي ومعه الإسرائيلي (أصحاب المشروع في المنطقة وغيرهم مجرد أدوات) من الطبيعي أن يكونوا مزعوجين وقلقين سواء من قوة إيران او الانتصار في العراق وسوريا وقوة المقاومة والثبات في فلسطين والبحرين والصمود في اليمن.

وأفاد في كلمته بأن كل شيء تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل فعلوه على مدى سنوات والمقاومة كانت تزداد قوة في لبنان والمنطقة.

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