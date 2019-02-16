أمير لتنظيم الدولة بقبضة الجيش اللبناني

رام الله - دنيا الوطنتمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف أمير بتنظيم الدولة، كان قد عبر مع عنصر آخر من التنظيم الحدود اللبنانية السورية، قادمين من دير الزور شرقي سوريا.وتمت العملية النوعية للجيش اللبناني بمنطقة الهرمل شمال شرقي البلاد، عند أحد المعابر غير الشرعية، حيث تم توقيف المسلحين بشكل متزامن، وتم نقلهما إلى فرع البقاع للتحقيق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ويتزامن ذلك مع تمكن القوات الكردية من السيطرة على آخر معقل لتنظيم الدولة المتشدد في منطقة شرقي الفرات شمالي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من تنظيم الدولة لجأوا إلى الأنفاق.