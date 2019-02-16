عياش يستنكر الجريمة بحق أفرادا من الجيش المصري شمال سيناء

رام الله - دنيا الوطناستنكر الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة باستهدف جنوداً للجيش المصري الشقيق من قبل جماعات مسلحة والذي أسفر عن استشهاد وجرح 15 من عناصره في هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.وقال د.عياش " أننا وإذ نستنكر وندين ونشجب هذه الجريمة التي استهدفت جنودا أشقاء لا ذنب لهم سوى أنهم يقومون بتأدية واجبهم الوطني نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب المصري، رئاسةً وحكومةً، ولأهالي الشهداء، متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين في هذه الحادثة ".وشدد رجل الأعمال الفلسطيني أن المساس بمصر وجيشها هو مساس بكل الشعب الفلسطيني، وبكل الامة العربية، مذكرا بدور الجيش المصري التاريخي وتقديمه لآلاف الشهداء والجرحى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومشيدا بالدور التاريخي لمصر الكنانة في خدمة كافة القضايا القومية لامتنا العربية، موضحا أن مصر هي قلب العرب النابض وان جيشها هو درع الأمة جمعاء.وأكد الدكتور عياش وقوفه إلى جانب مصر الشقيقة في هذه الظروف الصعبة وكله ثقة وأمل بأنها ستتمكن من تجاوز هذه الصعوبات وتجاوز التحديات والظروف، وعودتها إلى مربعها الأول لتلعب الدور المناط بها في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها قضيتنا الفلسطينية.وكان الجيش المصري أعلن اليوم السبت، أن 15 من عناصره سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ"فيسبوك"، إن عناصر مسلحين هاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.