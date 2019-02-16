شؤون فلسطينية

داخلية غزة تصدر تنويهاً حول سفر الاطفال عبر معبر رفح

داخلية غزة تصدر تنويهاً حول سفر الاطفال عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويها بخصوص سفر الأطفال المُرفقين مع أحد والديهما عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن التنويه يلزم إحضاء حجة عدم ممانعة من الطرف المتغيب عن السفر، سواء كان الوالد أو الوالدة أو وكلائهم.

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