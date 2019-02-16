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وكالة أردنية: قوة أمريكية تُحاصر البغدادي

وكالة أردنية: قوة أمريكية تُحاصر البغدادي
رام الله - دنيا الوطن
رجحت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، أن يكون زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وخمسة من وزرائه بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقيةـ السورية.

ونقلت المصادر، لوكالة (بترا) الأردنية، قولها: إن قوة أميركية تحاصر عناصر التنظيم، في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة.

وأضافت المصادر: أن القوات العراقية، تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل، من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول عناصر التنظيم.

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