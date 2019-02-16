حسين الشيخ: نقف بجانب قيادة مصر وشعبها في وجه الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنتحدّث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عن الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري في سيناء، اليوم السبت.وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "ندين بشدة الهجوم الإرهابي البشع، الذي استهدف قوات الأمن المصرية في سيناء، ونؤكد وقوفنا إلى جانب القيادة المصرية، والشعب المصري الشقيق في وجه الإرهاب".وقُتل سبعة مسلحين، برصاص القوات المسلحة المصرية، إثر مهاجتهم من قبل الجيش المصري، إثر "هجوم إرهابي" شنه هؤلاء المسلحون، في شمال شبه جزيرة سيناء.وأعلن الجيش المصري، مقتل وإصابة 15 عسكرياً من جنوده، بالإضافة إلى المسلحين السبعة، إثر الهجوم.