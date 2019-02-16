حماس: الأعمال البشعة تهدف لتنفيذ مخططات ومشاريع أعداء مصر والأمة

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، "العمل الإجرامي" الذى استهدف نقطة للجنود المصريين فى شمال سيناء، معتبره إياه "عملًا إرهابيًا" ‎يستهدف أمن مصر واستقرارها.وأضافت الحركة في بيان لها: أن "تلك الأعمال البشعة تهدف إلى تنفيذ مخططات ومشاريع أعداء مصر وأعداء الأمة، وإدخال المنطقة فى دوامة من العنف والإرهاب؛ لتعطيل أي جهود من شأنها النهوض بها واستقرار مسيرتها"، معربة عن أمنيتها لمصر ولشعبها العزيز "الخير والسلامة والأمان".وقُتل سبعة مسلحين، برصاص القوات المسلحة المصرية، إثر مهاجتهم من قبل الجيش المصري، إثر "هجوم إرهابي" شنه هؤلاء المسلحون، في شمال شبه جزيرة سيناء.وأعلن الجيش المصري، مقتل وإصابة 15 عسكرياً من جنوده، بالإضافة إلى المسلحين السبعة، إثر الهجوم.