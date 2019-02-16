الهباش يستنكر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء

رام الله - دنيا الوطناستنكر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، الهجوم الإرهابي الجبان، الذي استهدف نقاط تفتيش تابعة للجيش المصري الباسل في محافظة شمال سيناء قرب مطار مدينة العريش، والذي أسفر عن استشهاد ثلة من ضباط وأفراد الجيش المصري، وإصابة آخرين.وقال الهباش في بيان صحفي: إن الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس، تقف بقوة مع مصر وشعبها وجيشها في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف أمنها واستقرارها، مضيفاً: "إن هؤلاء الإرهابيين هم أدوات شيطانية، يحركها أعداء الأمة العربية والإسلامية، مؤكداً أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار المنطقة العربية كلها.وطالب الهباش بضرورة العمل الجماعي والموحد لدحر وهزيمة الإرهاب قائلاً: يجب أن نتوحد في مواجهة الإرهاب والعناصر الإجرامية، والإثخان فيهم، حماية لأوطاننا وشعوبنا وأمتنا وديننا.وتقدم قاضي القضاة، بخالص العزاء لجمهورية مصر وشعبها وجيشها، ولعائلات الجنود، الذين استشهدوا في العمل الإرهابي الذي وقع اليوم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، والأمن والأمان لجمهورية مصر العربية.