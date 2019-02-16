عُمان: إسرائيل من دول الشرق الأوسط ولا يمكن تجاهلها





يشار إلى أن بن علوي، التقى قبل ثلاثة أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على هامش مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين.





وشارك في المؤتمر، وزراء خارجية، وممثلون من عدة دول عربية، مثل الإمارات، وقطر، وعُمان، والبحرين، بالإضافة إلى نتنياهو، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.









وقال: إن سلطنة عمان لا تنحاز إلا للحق، وعلاقة بلاده مع إيران ستستمر، لافتاً إلى أن هناك فهماً بأن مجلس التعاون أمر، والخلاف أمر آخر، ولا يعطل أحدهما الآخر.

وأكد وزير الخارجية العماني، أن السلطنة تعمل من خلال رئاستها للدورة الحالية، بدعم مبادرة الكويت لحل الأزمة الخليجية. وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية، قال بن علوي: إن السلطنة تدعم دور الكويت لحلحلة الأزمة، مشيراً إلى أن سياسة السلطنة مستقلة، وتقوم على الحياد الإيجابي.وقال: إن سلطنة عمان لا تنحاز إلا للحق، وعلاقة بلاده مع إيران ستستمر، لافتاً إلى أن هناك فهماً بأن مجلس التعاون أمر، والخلاف أمر آخر، ولا يعطل أحدهما الآخر.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي: إن السلطنة تعمل على تقريب وجهات النظر الفلسطينية- الإسرائيلية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.وأضاف في حديث لقناة (DW) الألمانية: أن الشرق الأوسط وإسرائيل من دوله ولا يمكن تجاهلها، بحاجة لسلام واستقرار وتنمية، لافتاً إلى وجود مبادرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تشارك فيها أطراف أخرى.وتابع بن علوي في تصريحات، نقلها حساب وزارة الخارجية العمانية عبر (تويتر): أن الأطراف الساعية في المبادرة المذكورة، تمكنت من تحديد بعض التوجهات، التي تقوم عليها قواعد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.