مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

رام الله - دنيا الوطندان الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، الهجوم الإرهابي البشع، الذي قام به قرابة 200 مسلح على قوات الأمن المصرية، قرب مطار العريش، اليوم السبت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من أفراد الجيش المصري.وأكد مجدلاني على دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، والتضامن معها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن وترسيخ استقرار البلاد، ضد الهجمات الإرهابية، التي تستهدف الجيش المصري، والتي ولا تخدم سوى أعداء الأمة.وقال: إن حكمة وقدرة الرئيس السيسي، ستكون قادرة على الانتصار على الإرهاب، والقضاء على التطرف، بما يضمن أمن واستقرار البلاد، ويفشل كافة المخططات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مصر.وعبر عن تضامن شعبنا الفلسطيني مع الشقيقة مصر حكومة وشعباً، وقال: هذا الهجوم الجبان، الذي يستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة عموماً، فإنه يهدف إلى خلط الأوراق، وحرف البوصلة عن قضايا أمتنا العربية، وفي المقدمة منها قضية فلسطين، فإننا نقف إلى جانب الشعب والقيادة المصرية لمحاربة الأعمال الإرهابية، التي تحاول إشاعة الفوضى، والنيل من إرادة الجيش المصري.وتابع "نرسل تعازينا الحارة، ومواساتنا لعائلات الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.