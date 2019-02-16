شاهد: هنية يُطلق دعوة جديدة للقاء أبو مازن بالقاهرة وزيارة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لعقد لقاء ثنائي في العاصمة المصرية (القاهرة).
وقال هنية، في الدعوة التي أطلقها عبر صحيفة (المصري اليوم): "ليكن اللقاء اليوم قبل غد، وأنا جاهز لذلك، وليس لقاء أبو مازن فقط بل مع قيادات فتح والأمناء العامون للفصائل".
وأضاف: "نبدأ ذلك بلقاء ثنائي، ولقد تحدثنا مع المصريين مراراً أن يجمعونا بالقاهرة؛ فليأتِ أبو مازن إلى غزة بلده، وليجتمع مع حماس في غزة".
وتابع: "نحن جاهزون، ونتمنى أن يتم هذا اللقاء، ومستعدون أن نعطي الاستحقاق المطلوب؛ لينجح هذا اللقاء على الأسس الصحيحة التي توافقنا عليها".
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