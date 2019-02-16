شؤون فلسطينية

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على اللقاءات التي عقدها نتنياهو مع بعض العرب في قمة وارسو، فكتب يثقول: 

بولندا مُستاءة من نتنياهو، فقد استدعت الخارجية البولندية سفيرة إسرائيل في وارسو؛ لتوبيخها على خلفية تصريحات، أدلى بها نتنياهو، واتهم فيها البولنديين بالتعاون مع النازيين، أبعد من ذلك يدرس رئيس وزراء بولندا إلغاء زيارته لإسرائيل في 18 شباط/ فبراير، رداً على تصريحات نتنياهو، فيما تأجّلت عودة نتنياهو من وارسو إلى إسرائيل، بسبب عطل أصاب طائرته بأضرار نتيجة اصطدام جرار بها؛ لتصبح غير صالحة للطيران. 

وأضاف : كان ذلك حظاً عاثراً حاول نتنياهو تعويضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب، الذين شاركوا في قمة وارسو، وتجانسوا معه بمواقف تؤيد تارة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ إزاء تهديدات من إيران وحزب الله، وتبشر تارة ثانية بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني الذي يعد "أخطر وأهم" من القضية الفلسطينية، وتحاول تارة ثالثة الإختباء وراء أخطاء بروتوكولية في ترتيب مقعد الجلوس في المؤتمر وتداري الحرج تارة رابعة، بالتسلل من كراج سيارات؛ لستر عورة لقاء يثير الخجل. 

وختم تيسير خالد مدونته، قائلاً: نتنياهو تلقى صفعة من وارسو، ولكنه حاول تعويضها بتطبيع علني مع بعض العرب، وبالادعاء بأن المنطقة أمام تحولات تاريخية، يا لعارهم!

أخبار ذات صلة

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

شاهد: هنية يُطلق دعوة جديدة للقاء أبو مازن بالقاهرة وزيارة غزة

شاهد: هنية يُطلق دعوة جديدة للقاء أبو مازن بالقاهرة وزيارة غزة

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على الجيش المصري شمال سيناء

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على الجيش المصري شمال سيناء

معاريف: الطريق بغزة تؤدي لاتجاه واحد هو التصعيد

معاريف: الطريق بغزة تؤدي لاتجاه واحد هو التصعيد

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنوه إلى رابط مهم للقسائم الشرائية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنوه إلى رابط مهم للقسائم الشرائية

حماس: نتنياهو حصل في مؤتمر (وارسو) على خدمة مجانية لرفع أسهمه بالانتخابات

حماس: نتنياهو حصل في مؤتمر (وارسو) على خدمة مجانية لرفع أسهمه بالانتخابات

وزارة التربية تُنفذ الخطوة الرابعة لتسوية أوضاع طلبة وخريجي قطاع غزة

وزارة التربية تُنفذ الخطوة الرابعة لتسوية أوضاع طلبة وخريجي قطاع غزة

وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن 2019 سيشهد حلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن 2019 سيشهد حلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على الجيش المصري شمال سيناء

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على الجيش المصري شمال سيناء

وزارة التربية تُنفذ الخطوة الرابعة لتسوية أوضاع طلبة وخريجي قطاع غزة

وزارة التربية تُنفذ الخطوة الرابعة لتسوية أوضاع طلبة وخريجي قطاع غزة

خلال الأسبوعين الماضيين.. الاحتلال أقام 68 حاجزاً &#34;مفاجئاً&#34; في الضفة

خلال الأسبوعين الماضيين.. الاحتلال أقام 68 حاجزاً "مفاجئاً" في الضفة

فهد سليمان: انقسام حماس وفتح وتداعياته هو السبب الأساس للمشكلة الوطنية

فهد سليمان: انقسام حماس وفتح وتداعياته هو السبب الأساس للمشكلة الوطنية

الصحة: قطع رواتب 262 طبيباً يضع حياة مرضى غزة على المحك

الصحة: قطع رواتب 262 طبيباً يضع حياة مرضى غزة على المحك

لطلبة &#34;الضفة&#34; و&#34;غزة&#34;.. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة &#34;1.3 مليون حذاء&#34;

لطلبة "الضفة" و"غزة".. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة "1.3 مليون حذاء"

منوعات

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ&#34;الماعز&#34;

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ"الماعز"

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

9 صور نادرة لـ &#34;مارلين مونرو&#34; تعرض لأول مرة في معرض بلندن

9 صور نادرة لـ "مارلين مونرو" تعرض لأول مرة في معرض بلندن

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن &#34;كاترينا كايف&#34;

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن "كاترينا كايف"

ظهور مُفاجئ لـ&#34;جواد العلي&#34; على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

ظهور مُفاجئ لـ"جواد العلي" على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

بعد 18 عاما.. الكشف عن &#34;سر&#34; مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد 18 عاما.. الكشف عن "سر" مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: &#34;الشبشب اترفع ولا إيه؟&#34;

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: "الشبشب اترفع ولا إيه؟"

عربي

بعد تأجيل باكستان لزيارته..&#34;بن سلمان&#34; يؤجل زيارته لماليزيا وإندونيسيا ما الذي يحدث؟

بعد تأجيل باكستان لزيارته.."بن سلمان" يؤجل زيارته لماليزيا وإندونيسيا ما الذي يحدث؟

الخارجية الباكستانية تعلن تأجيل زيارة &#34;بن سلمان&#34; إلى الأحد دون إبداء أسباب

الخارجية الباكستانية تعلن تأجيل زيارة "بن سلمان" إلى الأحد دون إبداء أسباب

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس &#34;كورونا&#34;

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس "كورونا"

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات