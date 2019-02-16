خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

بولندا مُستاءة من نتنياهو، فقد استدعت الخارجية البولندية سفيرة إسرائيل في وارسو؛ لتوبيخها على خلفية تصريحات، أدلى بها نتنياهو، واتهم فيها البولنديين بالتعاون مع النازيين، أبعد من ذلك يدرس رئيس وزراء بولندا إلغاء زيارته لإسرائيل في 18 شباط/ فبراير، رداً على تصريحات نتنياهو، فيما تأجّلت عودة نتنياهو من وارسو إلى إسرائيل، بسبب عطل أصاب طائرته بأضرار نتيجة اصطدام جرار بها؛ لتصبح غير صالحة للطيران.



وأضاف : كان ذلك حظاً عاثراً حاول نتنياهو تعويضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب، الذين شاركوا في قمة وارسو، وتجانسوا معه بمواقف تؤيد تارة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ إزاء تهديدات من إيران وحزب الله، وتبشر تارة ثانية بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني الذي يعد "أخطر وأهم" من القضية الفلسطينية، وتحاول تارة ثالثة الإختباء وراء أخطاء بروتوكولية في ترتيب مقعد الجلوس في المؤتمر وتداري الحرج تارة رابعة، بالتسلل من كراج سيارات؛ لستر عورة لقاء يثير الخجل.



وختم تيسير خالد مدونته، قائلاً: نتنياهو تلقى صفعة من وارسو، ولكنه حاول تعويضها بتطبيع علني مع بعض العرب، وبالادعاء بأن المنطقة أمام تحولات تاريخية، يا لعارهم!

رام الله - دنيا الوطنعلق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على اللقاءات التي عقدها نتنياهو مع بعض العرب في قمة وارسو، فكتب يثقول: