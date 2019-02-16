الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على الجيش المصري شمال سيناء

رام الله- دنيا الوطندنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مجموعة من أفراد الجيش المصري البطل، قرب مطار العريش في محافظة سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 15 جندياً مصرياً.وقالت الرئاسة في بيان لها: "إن القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تُدين بأشد العبارات، هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من أبطال الجيش المصري، مؤكدة تضامن ووقوف فلسطين، وشعبها، وقيادتها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حربهم ضد الإرهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري".