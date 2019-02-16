شؤون فلسطينية

معاريف: الطريق بغزة تؤدي لاتجاه واحد هو التصعيد

معاريف: الطريق بغزة تؤدي لاتجاه واحد هو التصعيد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه في الوقت الحالي، يبدو أن الطريق يؤدي في اتجاه واحد هو التصعيد، خاصة في ظل تصاعد المواجهات عند السياج والحرائق، ستعود بعد انتهاء الأمطار.

وأوضحت الصحيفة، السبت، أن هناك جدلاً حول سياسة الحكومة ضد قطاع غزة، حيث يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للهجوم من اليمين والوسط، وينظر إليه على أنه ضعيف في مواجهة حماس.

وأضافت الصحيفة: "بعد عشرة أشهر من "العنف" لا يوجد أي تقدم سياسي في الأفق، يبدو أن كلا الطرفين يعتقدان أن تسوية جديدة لن تتحقق إلا بعد مواجهة عسكرية".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في هذه الأثناء تهتم إسرائيل بشراء الوقت والهدوء، وترد على بعض الأحداث بصورة مقيدة وتحرص على عدم رفع وتيرة الرد بشكل كبير أو تنفيذ اغتيالات، بينما تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ القرارات ولا توفر بديلاً سياسيًا أو عسكريًا، ومن يتحكم ويحدد وتيرة الأحداث هي المنظمات في قطاع غزة.

وبينت أنه في ضوء إمكانية المواجهة العسكرية يقوم الجيش الإسرائيلي بتسريع تحضيراته عن طريق وضع خطط تشغيلية وتدريب القوات البرية على المناورة، وتحديث وتعبئة بنك الأهداف،  وشراء المعدات القتالية، وتحسين الأوامر التشغيلية.

وتابعت: "الجولة الأخيرة من التصعيد هي أمر مزعج ومقلق حول قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة لتهديدات الصواريخ من قطاع غزة، ورغم تهديد الأنفاق يبقى التهديد الصاروخي هو التهديد رقم واحد، حتى في مواجهة مع "عدو" محدود مثل حماس فإن الضرر التراكمي له آثار إضافية للأمن والاقتصاد والمطارات والموانئ، والأهم من ذلك على المستوطنين".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه في الجولة الأخيرة من التصعيد، أطلقت حماس حوالي 500 صاروخ في يوم واحد، في السنوات الأخيرة أدى التركيز على تهديد الأنفاق والاعتماد على نظام القبة الحديدية إلى التأثير واستنزاف القدرات الهجومية التي كانت بمستوى عالٍ جدًا في وحدات الهجوم في القيادة الجنوبية وفرقة غزة.

وأكملت: "يجب أن تعمل قوات الجيش الإسرائيلي من الجو والأرض؛ لتخفيض القدرات الصاروخية في غزة، وهذا ينطبق أيضًا على الأحداث الصغيرة مثل عمليات إطلاق الهاون على المستوطنات المحيطة دون أن يتم الرد عليها بالغارات من الجو أو من الأرض".

وقالت: "تعتمد القدرة على ضرب أنظمة الصواريخ التابعة لحماس والجهاد بالدرجة الأولى على مستوى المعلومات الاستخباراتية المتقدمة التي يجمعها الجيش الإسرائيلي، لكن في السنوات الأخيرة تم إهمال هذا الأمر من الأولويات الرئيسية، بسبب أولويات أخرى".

أخبار ذات صلة

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

شاهد: هنية يُطلق دعوة جديدة للقاء أبو مازن بالقاهرة وزيارة غزة

شاهد: هنية يُطلق دعوة جديدة للقاء أبو مازن بالقاهرة وزيارة غزة

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على الجيش المصري شمال سيناء

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على الجيش المصري شمال سيناء

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنوه إلى رابط مهم للقسائم الشرائية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنوه إلى رابط مهم للقسائم الشرائية

حماس: نتنياهو حصل في مؤتمر (وارسو) على خدمة مجانية لرفع أسهمه بالانتخابات

حماس: نتنياهو حصل في مؤتمر (وارسو) على خدمة مجانية لرفع أسهمه بالانتخابات

وزارة التربية تُنفذ الخطوة الرابعة لتسوية أوضاع طلبة وخريجي قطاع غزة

وزارة التربية تُنفذ الخطوة الرابعة لتسوية أوضاع طلبة وخريجي قطاع غزة

وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن 2019 سيشهد حلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن 2019 سيشهد حلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

مجدلاني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

خالد: نتنياهو حظ عاثر مع وارسو عوضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على الجيش المصري شمال سيناء

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على الجيش المصري شمال سيناء

وزارة التربية تُنفذ الخطوة الرابعة لتسوية أوضاع طلبة وخريجي قطاع غزة

وزارة التربية تُنفذ الخطوة الرابعة لتسوية أوضاع طلبة وخريجي قطاع غزة

خلال الأسبوعين الماضيين.. الاحتلال أقام 68 حاجزاً &#34;مفاجئاً&#34; في الضفة

خلال الأسبوعين الماضيين.. الاحتلال أقام 68 حاجزاً "مفاجئاً" في الضفة

فهد سليمان: انقسام حماس وفتح وتداعياته هو السبب الأساس للمشكلة الوطنية

فهد سليمان: انقسام حماس وفتح وتداعياته هو السبب الأساس للمشكلة الوطنية

الصحة: قطع رواتب 262 طبيباً يضع حياة مرضى غزة على المحك

الصحة: قطع رواتب 262 طبيباً يضع حياة مرضى غزة على المحك

لطلبة &#34;الضفة&#34; و&#34;غزة&#34;.. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة &#34;1.3 مليون حذاء&#34;

لطلبة "الضفة" و"غزة".. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة "1.3 مليون حذاء"

منوعات

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

في نفس اليوم.. نجم كروي دولي ينجب طفلين من امرأتين

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ&#34;الماعز&#34;

فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ"الماعز"

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

من هو الممثل الذي منع الشعراوي حرق أفلامه رغم وصيته؟

9 صور نادرة لـ &#34;مارلين مونرو&#34; تعرض لأول مرة في معرض بلندن

9 صور نادرة لـ "مارلين مونرو" تعرض لأول مرة في معرض بلندن

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن &#34;كاترينا كايف&#34;

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن "كاترينا كايف"

ظهور مُفاجئ لـ&#34;جواد العلي&#34; على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

ظهور مُفاجئ لـ"جواد العلي" على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

بعد 18 عاما.. الكشف عن &#34;سر&#34; مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد 18 عاما.. الكشف عن "سر" مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: &#34;الشبشب اترفع ولا إيه؟&#34;

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: "الشبشب اترفع ولا إيه؟"

عربي

بعد تأجيل باكستان لزيارته..&#34;بن سلمان&#34; يؤجل زيارته لماليزيا وإندونيسيا ما الذي يحدث؟

بعد تأجيل باكستان لزيارته.."بن سلمان" يؤجل زيارته لماليزيا وإندونيسيا ما الذي يحدث؟

الخارجية الباكستانية تعلن تأجيل زيارة &#34;بن سلمان&#34; إلى الأحد دون إبداء أسباب

الخارجية الباكستانية تعلن تأجيل زيارة "بن سلمان" إلى الأحد دون إبداء أسباب

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس &#34;كورونا&#34;

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس "كورونا"

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات