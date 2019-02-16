معاريف: الطريق بغزة تؤدي لاتجاه واحد هو التصعيد

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه في الوقت الحالي، يبدو أن الطريق يؤدي في اتجاه واحد هو التصعيد، خاصة في ظل تصاعد المواجهات عند السياج والحرائق، ستعود بعد انتهاء الأمطار.





وأوضحت الصحيفة، السبت، أن هناك جدلاً حول سياسة الحكومة ضد قطاع غزة، حيث يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للهجوم من اليمين والوسط، وينظر إليه على أنه ضعيف في مواجهة حماس.





وأضافت الصحيفة: "بعد عشرة أشهر من "العنف" لا يوجد أي تقدم سياسي في الأفق، يبدو أن كلا الطرفين يعتقدان أن تسوية جديدة لن تتحقق إلا بعد مواجهة عسكرية".



وأشارت الصحيفة، إلى أنه في هذه الأثناء تهتم إسرائيل بشراء الوقت والهدوء، وترد على بعض الأحداث بصورة مقيدة وتحرص على عدم رفع وتيرة الرد بشكل كبير أو تنفيذ اغتيالات، بينما تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ القرارات ولا توفر بديلاً سياسيًا أو عسكريًا، ومن يتحكم ويحدد وتيرة الأحداث هي المنظمات في قطاع غزة.وبينت أنه في ضوء إمكانية المواجهة العسكرية يقوم الجيش الإسرائيلي بتسريع تحضيراته عن طريق وضع خطط تشغيلية وتدريب القوات البرية على المناورة، وتحديث وتعبئة بنك الأهداف، وشراء المعدات القتالية، وتحسين الأوامر التشغيلية.وتابعت: "الجولة الأخيرة من التصعيد هي أمر مزعج ومقلق حول قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة لتهديدات الصواريخ من قطاع غزة، ورغم تهديد الأنفاق يبقى التهديد الصاروخي هو التهديد رقم واحد، حتى في مواجهة مع "عدو" محدود مثل حماس فإن الضرر التراكمي له آثار إضافية للأمن والاقتصاد والمطارات والموانئ، والأهم من ذلك على المستوطنين".ولفتت الصحيفة، إلى أنه في الجولة الأخيرة من التصعيد، أطلقت حماس حوالي 500 صاروخ في يوم واحد، في السنوات الأخيرة أدى التركيز على تهديد الأنفاق والاعتماد على نظام القبة الحديدية إلى التأثير واستنزاف القدرات الهجومية التي كانت بمستوى عالٍ جدًا في وحدات الهجوم في القيادة الجنوبية وفرقة غزة.وأكملت: "يجب أن تعمل قوات الجيش الإسرائيلي من الجو والأرض؛ لتخفيض القدرات الصاروخية في غزة، وهذا ينطبق أيضًا على الأحداث الصغيرة مثل عمليات إطلاق الهاون على المستوطنات المحيطة دون أن يتم الرد عليها بالغارات من الجو أو من الأرض".وقالت: "تعتمد القدرة على ضرب أنظمة الصواريخ التابعة لحماس والجهاد بالدرجة الأولى على مستوى المعلومات الاستخباراتية المتقدمة التي يجمعها الجيش الإسرائيلي، لكن في السنوات الأخيرة تم إهمال هذا الأمر من الأولويات الرئيسية، بسبب أولويات أخرى".