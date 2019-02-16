برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنوه إلى رابط مهم للقسائم الشرائية





يشار إلى أن شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، تعتمد بشكل كبير على المساعدات الغذائية، من قبل مؤسسات دولية وأجنبية.





ونُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رابط منسوب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يدعو المواطنين للتسجيل للحصول على قسائم شرائية.

رام الله - دنيا الوطنقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): إنه لا يوجد أي رابط متعلق به، حول التسجيل في قواسم شرائية، لافتاً إلى أنه لا يعمل ضمن مشروع يدعم القسائم الشرائية.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "يود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، أن ينوه لحضرتكم، إلى أن الرابط المنتشر حول التسجيل في القسائم الشرائية، هو رابط غير صحيح، وأن البرنامج حالياً لا يعمل ضمن أي مشروع يدعم القسائم الشرائية".