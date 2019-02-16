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بعد تأجيل باكستان لزيارته.."بن سلمان" يؤجل زيارته لماليزيا وإندونيسيا ما الذي يحدث؟

بعد تأجيل باكستان لزيارته.."بن سلمان" يؤجل زيارته لماليزيا وإندونيسيا ما الذي يحدث؟
ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
اجل ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان زيارته لماليزيا وإندونيسيا إلى موعد آخر حسب تصريح وزير الخارجية الماليزي.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في إعلان مفاجئ، السبت، تأجيل موعد وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبلاد، إلى الأحد، دون إبداء أسباب لذلك.

ونقلت قناة "جيو نيوز" المحلية عن بيان للوزارة أن "بن سلمان" سيصل إسلام أباد الأحد.

وكان من المقرر أن يصل ولي العهد إلى إسلام أباد ، السبت، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2017.

وتأتي الزيارة المرتقبة بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.وخلال الزيارة سيعقد ابن سلمان عددا من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين بينهم الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، وقائد أركان الجيش قمر جاويد باجوا، حسب المصدر نفسه.

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