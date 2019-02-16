حماس: نتنياهو حصل في مؤتمر (وارسو) على خدمة مجانية لرفع أسهمه بالانتخابات









يشار إلى أن الولايات المتحدة، قامت برعاية مؤتمر حول الشرق الأوسط، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في وارسو، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وتركز الحوار في المؤتمر، حول إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية. يشار إلى أن الولايات المتحدة، قامت برعاية مؤتمر حول الشرق الأوسط، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في وارسو، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وتركز الحوار في المؤتمر، حول إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنواصلت حركة حماس اليوم السبت، تعليقها على مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط، الذي عُقد في العاصمة البولندية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمشاركة عربية إسرائيلية.وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تغريدة عبر (تويتر): إن حجم الاحتفاء من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من لقائه بقيادات عربية في مؤتمر (وارسو)، يكشف حجم الخدمة المجانية التي حصل عليها نتنياهو من هذه اللقاءات، وسعيه للاستفادة من هذه اللقاءات لرفع أسهمه في الانتخابات الإسرائيلية".