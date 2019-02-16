وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن 2019 سيشهد حلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني





وأضاف " بريطانيا لديها مسؤولية، كي تكون عامل استقرار في الشرق الأوسط، وسنواصل لاستخدام كل الأقنية لحل القضايا الكبرى، سواء الاستقرار والأمن في أفغانستان وليبيا وشرق سوريا، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ومحاربة التأثير المزعزع للاستقرار لإيران، وختم بالقول: لن "ندير ظهرنا للشرق الأوسط. بالطبع، أكثر من أي وقت".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت: إن "المرحلة الحالية تشهد إعادة صوغ التحالف في الشرق الأوسط، وإن العام 2019 سيكون حاسماً بالنسبة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفاً "إن بريطانيا لن تدير ظهرها للشرق الأوسط بعد (بريكسيت) والخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ستبقي العلاقات مع العالم العربي أكثر من أي وقت".وعن "مؤتمر وارسو" قال هنت: إنه "تناول أموراً أكثر من إيران، وفي الواقع شارك في المؤتمر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراء عرب والعالم، وكان ذي مغزى جداً بهذا المعنى ولم يحصل سابقاً، ما نراه اليوم، هو إعادة صياغة التحالفات في الشرق الأوسط، الكثير يحصل في هذا المجال.وحول العلاقة بين بريطانيا والعالم العربي بعد "بريكست" وخروج لندن من الاتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياُ، قال هنت: "بريطانيا كانت لديها روابط تاريخية مع الشرق الأوسط ومع كل دول الشرق الأوسط، إنها أكبر منطقة فيها مشكلات في العالم، لا تستطيع إدارة الظهر للشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط لا يدير ظهره لك".