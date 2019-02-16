مقتل وإصابة 15 جندياً مصرياً إثر "هجوم إرهابي" في شمال سيناء

قتل سبعة مسلحين، برصاص القوات المسلحة المصرية، إثر مهاجتهم من قبل الجيش المصري، إثر "هجوم إرهابي" شنه هؤلاء المسلحون، في شمال شبه جزيرة سيناء.





وأعلن الجيش المصري، مقتل وإصابة 15 عسكرياً من جنوده، بالإضافة إلى المسلحين السبعة، إثر الهجوم، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك) الروسي.





ويشار إلى أن الجيش المصري، نجح إلى حد كبير في السيطرة على الأوضاع الأمنية في سيناء، عقب سنوات من تنفيد عمليات "إرهابية" استهدفت مئات الجنود، وتحديداً عقب انتهاء فترة الرئيس السابق محمد مرسي.

رام الله - دنيا الوطن