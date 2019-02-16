دولي

إيران تؤكد فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي

إيران تؤكد فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم أمس (الجمعة)، إن محاولة إيران إطلاق قمر صناعي ثان خلال الشهرين الماضيين باءت بالفشل، وذلك بعد محاولة الشهر الماضي التي فشلت أيضاً.

رغم المحاولتين الفاشلتين، فإن تصريحات ظريف  في مقابلة مع محطة (إن.بي.سي)، ستثير على الأرجح التوترات مع الولايات المتحدة، التي أعربت عن قلقها من إمكانية استخدام التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى في إطلاق رؤوس صواريخ وليس فقط في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء.

وقالت إيران الشهر الماضي، إنها حاولت إطلاق قمر صناعي لكنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة وفشل. وأوضح وزير الاتصالات الإيراني حينها أن القمر الصناعي "بايام" كان من المفترض أن يستخدم في أغراض التصوير والاتصالات لنحو ثلاثة أعوام.

ونددت الخارجية الفرنسية الشهر الماضي بالمحاولة الإيرانية الفاشلة لإطلاق القمر الصناعي، مؤكدة أن البرنامج الباليستي الإيراني، يُعد "مصدر قلق للمجتمع الدولي وفرنسا".

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