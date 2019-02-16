الصحة: قطع رواتب 262 طبيباً يضع حياة مرضى غزة على المحك

وكانت الصحة، قد قالت: إن عشرات المرضى المنوّمين في أقسام المستشفيات بقطاع غزة، ينتظرون إجراء عملياتهم الجراحية، ويساورهم القلق من عدم تواجد أطباء التخدير والعناية المركزة والطاقم التمريضي في المستشفيات؛ لإتمام الإجراءات الخاصة بالعمليات: من تحاليل وصور أشعة وتخدير.





وأوضح اللوح في تصريحات صحفية، أن قطع رواتب الموظفين من الأطباء الأخصائيين، سينعكس على المرضى في أقسام العمليات والعناية المركزة في المستشفيات، ويهدد بتوقف العمل في غرف العمليات، بعد انخفاضها إلى 50% من العمليات اليومية.

هذا وأكد المدير الطبي لمجمع الشفاء بغزة، حسن اللوح، أن إقدام السلطة على قطع رواتب عددٍ كبير من موظفي وزارة الصحة بالقطاع، يؤثر بشكل مباشر على مرضى غزة.