عاجل

  • الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله والخليل ويداهم عدة منازل

عربي

السيسي: لا بديل عن التوصل لسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

السيسي: لا بديل عن التوصل لسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل
الرئيس السيسي مع الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إنه لا بديل عن التوصل لسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفقاً للمرجعيات الدولية.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها السيسي في "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن"، الذي يقام في ألمانيا، بمشاركة عدد من المسؤولين، صباح اليوم السبت.

وأضاف الرئيس المصري: أن عدم تسوية القضية الفلسطينية، يمثل السبب الرئيس في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، داعياً إلى تضافر الجهود؛ لاقتلاع الإرهاب من منطقتنا.

وشددّ السيسي على أن "الإرهاب، هو التهديد الأول لمستقبل التنمية في عالمنا".

وحول مؤتمر شرم الشيخ بين دول عربية وأوروبية أواخر هذا الشهر، قال السيسي: إن الحوار العربي الأوروبي هو حوار تاريخي، والعلاقة بين أوروبا والدول العربية تُعتبر شراكة،  وبالتالي أتصور، أنه يجب أن يكون هناك مزيد من الحوار والتعاون والتنسيق في عدة موضوعات. 

واعتبر السيسي هذا المؤتمر خطوة مهمة في مسار تطوير العلاقات بين الدول العربية وأوروبا، مشيراً إلى أن "عدم الاستقرار في بعض الدول العربية، كان له تأثير على الاستقرار في أوروبا، مثل الهجرة غير الشرعية".

أخبار ذات صلة

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس &#34;كورونا&#34;

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس "كورونا"

شاهد: لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه لحزب الله

شاهد: لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه لحزب الله

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

كاميرات &#34;دليفري اللحوم&#34; تكشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل خاشقجي

كاميرات "دليفري اللحوم" تكشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل خاشقجي

حكومة الحريري تَنالُ ثِقَة البرلمان

حكومة الحريري تَنالُ ثِقَة البرلمان

مسؤول قطري: لقاء نتنياهو بمسؤولين عرب يُمثل &#34;عرساً بعد خطوبة&#34;

مسؤول قطري: لقاء نتنياهو بمسؤولين عرب يُمثل "عرساً بعد خطوبة"

الكويت: سنكون آخر من يُطبع مع إسرائيل

الكويت: سنكون آخر من يُطبع مع إسرائيل

بعد لقاء نتنياهو... وزير الخارجية العُماني يلتقي ليفني

بعد لقاء نتنياهو... وزير الخارجية العُماني يلتقي ليفني

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

لطلبة &#34;الضفة&#34; و&#34;غزة&#34;.. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة &#34;1.3 مليون حذاء&#34;

لطلبة "الضفة" و"غزة".. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة "1.3 مليون حذاء"

الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة

الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة

حكومة الاحتلال تستخدم حيلا قضائية من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية

حكومة الاحتلال تستخدم حيلا قضائية من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية

مصرع مواطن وإصابة 14 في حوادث سير برام الله والخليل وجنين

مصرع مواطن وإصابة 14 في حوادث سير برام الله والخليل وجنين

صباح اليوم.. الاشتباه بتسلل فلسطينيين يستنفر جنود الجيش على الحدود مع غزة

صباح اليوم.. الاشتباه بتسلل فلسطينيين يستنفر جنود الجيش على الحدود مع غزة

قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

أمس الجمعة.. تنقل 1866 مسافراً على (معبر الكرامة)

أمس الجمعة.. تنقل 1866 مسافراً على (معبر الكرامة)

نقابة المحامين تَنشر بياناً حول ما تم تداوله بالإعلام بشأن منظومة العدالة

نقابة المحامين تَنشر بياناً حول ما تم تداوله بالإعلام بشأن منظومة العدالة

منوعات

ظهور مُفاجئ لـ&#34;جواد العلي&#34; على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

ظهور مُفاجئ لـ"جواد العلي" على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

بعد 18 عاما.. الكشف عن &#34;سر&#34; مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد 18 عاما.. الكشف عن "سر" مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: &#34;الشبشب اترفع ولا إيه؟&#34;

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: "الشبشب اترفع ولا إيه؟"

شادي سرور يعلن تركه الإسلام

شادي سرور يعلن تركه الإسلام

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. &#34;ضحية مؤامرة&#34;

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. "ضحية مؤامرة"

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

في أول فالنتين معًا.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين

ابنة شادية في &#34;ريا وسكينة&#34;.. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

ابنة شادية في "ريا وسكينة".. ظهور نادر للفنانة المعتزلة راندا مع ابنتها الصغرى

عربي

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس &#34;كورونا&#34;

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس "كورونا"

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

حكومة الحريري تَنالُ ثِقَة البرلمان

حكومة الحريري تَنالُ ثِقَة البرلمان

مسؤول قطري: لقاء نتنياهو بمسؤولين عرب يُمثل &#34;عرساً بعد خطوبة&#34;

مسؤول قطري: لقاء نتنياهو بمسؤولين عرب يُمثل "عرساً بعد خطوبة"