السيسي: لا بديل عن التوصل لسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إنه لا بديل عن التوصل لسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفقاً للمرجعيات الدولية.جاء ذلك، في كلمة ألقاها السيسي في "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن"، الذي يقام في ألمانيا، بمشاركة عدد من المسؤولين، صباح اليوم السبت.وأضاف الرئيس المصري: أن عدم تسوية القضية الفلسطينية، يمثل السبب الرئيس في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، داعياً إلى تضافر الجهود؛ لاقتلاع الإرهاب من منطقتنا.وشددّ السيسي على أن "الإرهاب، هو التهديد الأول لمستقبل التنمية في عالمنا".وحول مؤتمر شرم الشيخ بين دول عربية وأوروبية أواخر هذا الشهر، قال السيسي: إن الحوار العربي الأوروبي هو حوار تاريخي، والعلاقة بين أوروبا والدول العربية تُعتبر شراكة، وبالتالي أتصور، أنه يجب أن يكون هناك مزيد من الحوار والتعاون والتنسيق في عدة موضوعات.واعتبر السيسي هذا المؤتمر خطوة مهمة في مسار تطوير العلاقات بين الدول العربية وأوروبا، مشيراً إلى أن "عدم الاستقرار في بعض الدول العربية، كان له تأثير على الاستقرار في أوروبا، مثل الهجرة غير الشرعية".