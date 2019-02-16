لطلبة "الضفة" و"غزة".. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة "1.3 مليون حذاء"

رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، أنه بصدد إطلاق حملة "1.3 مليون حذاء" والتي تستهدف الطلبة في المدارس في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، في محاولة من الاتحاد لمنع انهيار صناعة الأحذية المحلية.وقال رئيس الاتحاد، حسام الزغل في تصريح صحفي: نأمل من خلال هذه الحملة منع انهيار صناعة الأحذية المحلية، والدفع باتجاه نموها من جديد، على غرار ما كانت عليه قبل 25 عاماً على الأقل، حيث كانت الصناعة مزدهرة في حينه.وأردف: "يوجد حالياً نحو 350 مشغلاً ومصنعاً للأحذية في فلسطين، جُلها في محافظة الخليل، وهي تُشغل نحو 4500 عامل بشكل مباشر، ونحو 500 بشكل غير مباشر"، وأشار إلى أنه كان يعمل في صناعة الأحذية قرابة 35 ألف عامل في 1000 مشغل ومصنع، ولكن بسبب العديد من الظروف، كادت أن تندثر هذه الصناعة التي تشتهر بها الخليل.وأكد الزغل، أن اتحاد الصناعات الجلدية، يقوم بإعداد خطة تستهدف الشركات والمصانع الفلسطينية، وحث هذه المؤسسات الوطنية على شراء أحذيتها من المصانع الفلسطينية، والتوسط بينها وبين المصانع، بهدف توقيع اتفاقيات تجارية فيما بينهم، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على نمو وازدهار صناعة الأحذية الفلسطينية.ويأمل الزغل، أن تقوم الحكومة، ووزارة التربية والتعليم، باعتماد الحذاء المحلي في المدارس على غرار الزّي الموحد.