الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم الجمعة بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2019 حتى صباح السبت 16 شباط/ فبراير2019، مع 18 حادثاً، منها 10 حالات إطفاء وحوادث حرائق، و8 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.- حادث سير تصادم بين مركبتين على مفترق الشهداء جنوب جنين.- فتح باب مركبة عالق في بلدة بير زيت شمال رام الله، وتحرير وإخلاء طفل من داخلها.- حريق منزل في قرية بيت الروش الفوقا جنوب الخليل قرب بلدة الظاهرية.- احتراق محل ملابس بحي السوق في مدينة طولكرم.- احتراق محل تجاري بمدينة أريحا.