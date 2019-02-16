الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم الجمعة بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2019 حتى صباح السبت 16 شباط/ فبراير2019، مع 18 حادثاً، منها 10 حالات إطفاء وحوادث حرائق، و8 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.
وعن أبرز هذه الحوادث كانت:
- حادث سير تصادم بين مركبتين على مفترق الشهداء جنوب جنين.
- فتح باب مركبة عالق في بلدة بير زيت شمال رام الله، وتحرير وإخلاء طفل من داخلها.
- حريق منزل في قرية بيت الروش الفوقا جنوب الخليل قرب بلدة الظاهرية.
- احتراق محل ملابس بحي السوق في مدينة طولكرم.
- احتراق محل تجاري بمدينة أريحا.
تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم الجمعة بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2019 حتى صباح السبت 16 شباط/ فبراير2019، مع 18 حادثاً، منها 10 حالات إطفاء وحوادث حرائق، و8 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.
وعن أبرز هذه الحوادث كانت:
- حادث سير تصادم بين مركبتين على مفترق الشهداء جنوب جنين.
- فتح باب مركبة عالق في بلدة بير زيت شمال رام الله، وتحرير وإخلاء طفل من داخلها.
- حريق منزل في قرية بيت الروش الفوقا جنوب الخليل قرب بلدة الظاهرية.
- احتراق محل ملابس بحي السوق في مدينة طولكرم.
- احتراق محل تجاري بمدينة أريحا.
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