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الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة

الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم الجمعة بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2019 حتى صباح السبت 16 شباط/ فبراير2019، مع 18 حادثاً، منها 10 حالات إطفاء وحوادث حرائق، و8 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

وعن أبرز هذه الحوادث كانت: 

- حادث سير تصادم بين مركبتين على مفترق الشهداء جنوب جنين.

- فتح باب مركبة عالق في بلدة بير زيت شمال رام الله، وتحرير وإخلاء طفل من داخلها.

- حريق منزل في قرية بيت الروش الفوقا جنوب الخليل قرب بلدة الظاهرية.

- احتراق محل ملابس بحي السوق في مدينة طولكرم.

- احتراق محل تجاري بمدينة أريحا.

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