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شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة 14 في حوادث سير برام الله والخليل وجنين

مصرع مواطن وإصابة 14 في حوادث سير برام الله والخليل وجنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن مصرعه، وأصيب 14 آخرون، مساء أمس الجمعة، في ثلاثة حوادث سير برام الله والخليل وجنين.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، بأن مواطناً من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، يبلغ من العمر (19 عاماً)، لقي مصرعه، وأصيب آخر، جراء حادث سير ذاتي بدراجة نارية وقع في منطقة عيون الحرامية على شارع رام الله نابلس، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف، أن مركبات الإسعاف نقلت المُصابيْن للمستشفى الاستشاري إلا أن أحدهما فارق الحياة، متأثراً بالجروح التي أصيب بها، فيما باشر خبراء الحوادث، بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي الخليل، قال ارزيقات: إن 8 مواطنين، أصيبوا بجروح، جراء حادث سير وقع بين مركبتين غير قانونيتين في بلدة يطا جنوب المحافظة، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.

وفي جنين، أصيب خمسة مواطنين، جراء تصادم مركبتين على الشارع الرئيسي في خربة جنزور، جنوب المحافظة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها، أخلت خمس إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، جراء الحادث.

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