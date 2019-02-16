على رأس وفدٍ عسكري.. نتنياهو في موسكو الخميس المُقبل



ولم يتم بعد إغلاق قائمة أعضاء الوفد المرافق لنتنياهو، وقد ينضم ضباط كبارآخرون إلى هذه الزيارة، وفق ما ذكرت (الإذاعة الإسرائيلية العامة).



وذكرت (القناة 11) المتلفزة الليلة الماضية، أن إسرائيل غير راضية عن استمرار إيران في العمل في سوريا، داخل مناطق تعهدت روسيا في حينه لإسرائيل، بأن تخلو من تواجد إيراني.



وتشير الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن هناك تقييمات في إسرائيل، بأن أنظمة الدفاع الجوي التي نقلتها روسيا إلى الجيش السوري، قد تصبح عملياتية، ويتم استخدامها.

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الروسية موسكو، الخميس المُقبل، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس، فلاديمير بوتين.وسيكون هذا أول لقاء عمل، يعقده نتنياهو مع بوتين، منذ حادثة إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية في أجواء سوريا.وسيرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضابطان كبيران من جيش الاحتلال، هما رئيس هيئة الاستخبارات تامير هيمان، وقائد سلاح الجو عميكام نوركين.