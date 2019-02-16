عاجل

  • الصحة: قطع رواتب 262 من الكوادر التخصصية يصيب عصب الخدمات الصحية الحساسة

  • الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله والخليل ويداهم عدة منازل

دولي

على رأس وفدٍ عسكري.. نتنياهو في موسكو الخميس المُقبل

على رأس وفدٍ عسكري.. نتنياهو في موسكو الخميس المُقبل
نتنياهو بوتين
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الروسية موسكو، الخميس المُقبل، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس، فلاديمير بوتين.

وسيكون هذا أول لقاء عمل، يعقده نتنياهو مع بوتين، منذ حادثة إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية في أجواء سوريا.

وسيرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضابطان كبيران من جيش الاحتلال، هما رئيس هيئة الاستخبارات تامير هيمان، وقائد سلاح الجو عميكام نوركين.

ولم يتم بعد إغلاق قائمة أعضاء الوفد المرافق لنتنياهو، وقد ينضم ضباط كبارآخرون إلى هذه الزيارة، وفق ما ذكرت (الإذاعة الإسرائيلية العامة).

وذكرت (القناة 11) المتلفزة الليلة الماضية، أن إسرائيل غير راضية عن استمرار إيران في العمل في سوريا، داخل مناطق تعهدت روسيا في حينه لإسرائيل، بأن تخلو من تواجد إيراني.

وتشير الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن هناك تقييمات في إسرائيل، بأن أنظمة الدفاع الجوي التي نقلتها روسيا إلى الجيش السوري، قد تصبح عملياتية، ويتم استخدامها.

أخبار ذات صلة

اصطدام طائرة نتنياهو بقاطرة في مطار وارسو

اصطدام طائرة نتنياهو بقاطرة في مطار وارسو

مادورو يقترح خطة لنشر الجيش في فنزويلا

مادورو يقترح خطة لنشر الجيش في فنزويلا

مصرع خمسة أمريكيين في إطلاق نار بولاية إيلينوي

مصرع خمسة أمريكيين في إطلاق نار بولاية إيلينوي

أردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يَقْبَلنَا لأننا مسلمون

أردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يَقْبَلنَا لأننا مسلمون

إيران لا تستبعد مسؤولية أمريكا عن فشل تجربتين فضائيتين

إيران لا تستبعد مسؤولية أمريكا عن فشل تجربتين فضائيتين

دولة مُسلمة مُستعدة للتطبيع المشروط مع إسرائيل

دولة مُسلمة مُستعدة للتطبيع المشروط مع إسرائيل

أردوغان: لم نكشف كل الوثائق المتوفرة بقضية مقتل خاشقجي

أردوغان: لم نكشف كل الوثائق المتوفرة بقضية مقتل خاشقجي

ترامب يُوقع على إعلان &#34;حالة الطوارئ الوطنية&#34;

ترامب يُوقع على إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

لطلبة &#34;الضفة&#34; و&#34;غزة&#34;.. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة &#34;1.3 مليون حذاء&#34;

لطلبة "الضفة" و"غزة".. اتحاد الصناعات الجلدية يُطلق حملة "1.3 مليون حذاء"

الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة

الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة

حكومة الاحتلال تستخدم حيلا قضائية من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية

حكومة الاحتلال تستخدم حيلا قضائية من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية

مصرع مواطن وإصابة 14 في حوادث سير برام الله والخليل وجنين

مصرع مواطن وإصابة 14 في حوادث سير برام الله والخليل وجنين

صباح اليوم.. الاشتباه بتسلل فلسطينيين يستنفر جنود الجيش على الحدود مع غزة

صباح اليوم.. الاشتباه بتسلل فلسطينيين يستنفر جنود الجيش على الحدود مع غزة

قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

أمس الجمعة.. تنقل 1866 مسافراً على (معبر الكرامة)

أمس الجمعة.. تنقل 1866 مسافراً على (معبر الكرامة)

نقابة المحامين تَنشر بياناً حول ما تم تداوله بالإعلام بشأن منظومة العدالة

نقابة المحامين تَنشر بياناً حول ما تم تداوله بالإعلام بشأن منظومة العدالة

منوعات

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن &#34;كاترينا كايف&#34;

من أصول غير هندية واسم مُزيف سبب شهرتها.. أسرار صادمة عن "كاترينا كايف"

ظهور مُفاجئ لـ&#34;جواد العلي&#34; على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

ظهور مُفاجئ لـ"جواد العلي" على الساحة.. تغيير جذري في ملامحه

بعد 18 عاما.. الكشف عن &#34;سر&#34; مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد 18 عاما.. الكشف عن "سر" مايكل جاكسون بهجمات 11 سبتمبر

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: &#34;الشبشب اترفع ولا إيه؟&#34;

بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: "الشبشب اترفع ولا إيه؟"

شادي سرور يعلن تركه الإسلام

شادي سرور يعلن تركه الإسلام

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

سيرين عبد النور تنشر أوّل صورة واضحة لطفلها

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. &#34;ضحية مؤامرة&#34;

جورج كلوني يحذر من أن تلقى ميغان مصير الأميرة ديانا.. "ضحية مؤامرة"

عربي

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس &#34;كورونا&#34;

إصابات جديدة في السعودية بسبب فيروس "كورونا"

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

مشجع قطري: تعرضت للطعن في الإمارات

حكومة الحريري تَنالُ ثِقَة البرلمان

حكومة الحريري تَنالُ ثِقَة البرلمان

مسؤول قطري: لقاء نتنياهو بمسؤولين عرب يُمثل &#34;عرساً بعد خطوبة&#34;

مسؤول قطري: لقاء نتنياهو بمسؤولين عرب يُمثل "عرساً بعد خطوبة"