صباح اليوم.. الاشتباه بتسلل فلسطينيين يستنفر جنود الجيش على الحدود مع غزة





وأضاف موقع (حدشوت 24): أن حالة الاستنفار، جاءت بعد اشتباه بتسلل فلسطينيين، قبل أن ينتهي الحادث بعد ذلك بوقت قصير دون عبور أحد السياج.





وشهدت الأشهر والأيام الماضية، عمليات تسلل لفلسطينيين عبر الحدود بين غزة وإسرائيل، وفق ما تدعي مصادر إسرائيلية، وقوات الجيش.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت: إنه تم استنفار جنود الجيش بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة.